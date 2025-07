Choć od emisji finału 2. edycji "Królowej przetrwania" minęło niemal pół roku, emocje związane z produkcją wciąż nie opadły. Te niedawno podsycały bowiem Eliza Trybała i Marianna Schreiber, nawiązujące do gaży, jakie uczestniczki otrzymały za udział w show. Teraz w wywiadzie z naszym reporterem Paulina Smaszcz tak szczerze wypowiedziała się na temat pozostałych zawodniczek. Te słowa mogą was zaskoczyć.

Paulina Smaszcz o "Królowej przetrwania". Nawiązała do Agnieszki Kaczorowskiej

"Królowa przetrwania" to format, który od pierwszego odcinka premierowej edycji budził wśród widzów TVN wiele skrajnych emocji. Grupa znanych i uwielbianych przez internautów influencerek została wysłana w dzicz, gdzie bez dostępu do telefonów, bieżącej wody i innych udogodnień musi przetrwać w dżungli. I choć emisja finału 2. edycji hitu TVN z udziałem Pauliny Smaszcz już dawno za nami, to ostatnia ostra wymiana zdań pomiędzy Marianną Schreiber a Elizą Trybałą w kwestii wynagrodzeń za "Królową przetrwania" sprawiła, że o uczestniczkach programu znów zrobiło się głośno.

W szczerym wywiadzie z naszym reporterem Paulina Smaszcz powróciła pamięcią do pełnych emocji chwil spędzonych w dziczy w towarzystwie innych celebrytek.

Ja nienawidzę takich wojen, bo to pokazuje brak szacunku. Zauważyłeś w programie, że ja sytuacje od razu wyjaśniam i nie ma we mnie żadnego takiego fałszu - przyznała Paulina Smaszcz.

W najnowszym wywiadzie z naszym reporterem nawiązała też do Marianny Schreiber i Agnieszki Kaczorowskiej. Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co zdradziła nam Paulina Smaszcz.

