Paulina Smaszcz o prywatnym wyznaniu w „Królowej przetrwania”: „Byłabym kłamliwą oszustką”

Paulina Smaszcz wraca wspomnieniami do tego, co wydarzyło się wokół niej w "Królowej przetrwania". To własnie tam zdecydowała się głośno powiedzieć o swoich traumach. Miało to swoje konsekwencje później: "Bardzo dużo kobiet do mnie napisało, że jest w podobnej sytuacji, że miało podobny problem (...) Nadal listy przychodzą, a program był w ubiegłym roku".