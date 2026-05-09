Za nami wielki finał "Farmy", którą wygrał Aksel Rumenov. Pewny siebie, charyzmatyczny mężczyzna zdobył Złote Widły i pokaźną nagrodę pieniężną. Czy z programu wyszedł też z nową miłością? Takie pytanie wciąż zadają sobie fani produkcji, łącząc zwycięzcę "Farmy" z inną uczestniczką show, Pauliną. W rozmowie z naszą reporterką Paulina ujawniła prawdę. Po programie weszła w związek z Akselem?

Paulina i Aksel byli w związku po "Farmie"?

Czwartkowy odcinek farmerskiego hitu Polsatu był pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Ostatecznie "Farmę" wygrał Aksel Rumenov. Nie tylko otrzymał "Złoty Kłos Publiczności", zgarnął pokaźną nagrodę pieniężną, ale też, jak sam przyznaje, przeszedł ogromną wewnętrzną przemianę.

W rozmowie z naszym reporterem Aksel z "Farmy" zdradził, czy jest w związku z Pauliną. Między parą aż iskrzyło w programie, jednak zwycięzca show jasno podkreślił, że obecnie łączą ich wyłącznie stosunki przyjacielskie.

Nasza relacja wygląda normalnie, gdzieś tam po koleżeńsku, nie jesteśmy w związku. Bardzo ją lubię - wyznał w rozmowie z Party.pl Aksel z ''Farmy''.

Fani "Farmy" jednak wciąż zadają sobie pytanie, czy Paulina i Aksel byli w związku po zakończeniu show. W rozmowie z Party.pl Paulina przerwała milczenie.

Spotkaliśmy się po farmie jak najbardziej, natomiast bez większych ekscesów. - wyznała w rozmowie z Party.pl Paulina z ''Farmy''.

W rozmowie z naszą reporterką Paulina opowiedziała też o pierwszym pocałunku z Akselem.

Tak, Janosik w liście napisał, że ma nadzieję, że pierwszy buziak na farmie to będzie mój i Aksela. Tak też się stało. - dodała.

Po czym podkreśliła:

Z Akselem oczywiście utrzymujemy kontakt, ale na stopie koleżeńskiej. - przyznała.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Paulina z "Farmy".

Zobacz także: