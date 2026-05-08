Kolejny sezon "Farmy" zakończył się spektakularnym sukcesem. Aksel Rumenov został wielkim zwycięzcą 5. edycji "Farmy" i choć program dopiero się zakończył, to widzowie już pytają o kolejny. Czy jest szansa na to, aby powstawały dwie edycje "Farmy" rocznie, jak ma to miejsce czasem w przypadku "Tańca z Gwiazdami"? Prowadzące mówią wprost.

"Farma" absolutnym hitem Polsatu

"Farma" okazała się bezapelacyjnym hitem wiosny z rekordową oglądalnością i ponad 1,5 mln widzów w finale, co zamieniło go w jedno z największych telewizyjnych wydarzeń sezonu. "Farma" to prawdziwy telewizyjny fenomen, a 5. edycja była najdłuższą w historii formatu i liczyła aż 59 odcinków. Przez blisko trzy miesiące program regularnie gromadził milionową publiczność. Średnia oglądalność sezonu wyniosła 1,1 mln widzów.

Grono fanów "Farmy" stale rośnie, a uczestnicy po programie mogą liczyć na ogromną popularność i wielu z nich decyduje się rozwiajać swoją działalność influencerską. Widzowie po zakończeniu 5. edycji nie ukrywają, że nie mają czego oglądać i już czekają na kolejną odsłonę show. A czy jest szansa na dwa sezony "Farmy" w roku? Wiemy!

"Farma" dwa razy w roku? Prowadzące ujawniają!

Siostry Krawczyńskie nie ukrywają, że "Farma" stała się prawdziwą superprodukcją Polsatu. Po zakończeniu jednej edycji widzowie już nie mogą się doczekać kolejnej. Czy jest szansa, aby na antenie pojawiały się dwie edycje rocznie?

Szczerze, nie słyszałyśmy, nie wiemy i my zimy byśmy nie prowadziły... - zaskoczyła stwierdzeniem Milena Krawczyńska, a Ilona dodała: Potrzebujemy lata, aby wykonywać te zadania, a ten program trwa dwa miesiące, ale już w maju zaczynamy kolejny...

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę na temat nowych sezonów "Farmy"? Co jeszcze powiedziały siostry Krawczyńskie?

Zobacz także:

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA