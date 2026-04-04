Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz po piątym odcinku „Tańca z gwiazdami” zajmują czwarte miejsce w klasyfikacji ogólnej. Za swój ostatni występ na parkiecie zgarnęli maksymalne noty od jurorów. Nic dziwnego, że widzowie widzą w nich faworytów do końcowej walki o Kryształową Kulę. Jednak najwyraźniej aktorka i jej partner nie zamierzają spocząć na laurach w związku ze świąteczną przerwą. Powiedzieli to naszej reporterce.

Paulina Gałązka będzie trenowała do „Tańca z gwiazdami” w Wielkanoc?

W rozmowie z naszą reporterką Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz przyznali, że nadal nie znają swojej choreografii i nie wiedzą, co zatańczą w następny odcinku „Tańca z gwiazdami”. Warto przypomnieć, że czeka nas przerwa ze względu na Wielkanoc i w związku z tym kolejną odsłonę tanecznego show Polsatu zobaczymy dopiero 12 kwietnia.

Nie wiemy jeszcze, co tańczymy przyznała Paulina Gałązka.

Jak się jednak okazało, para nie zamierza odpoczywać mimo przerwy od programu. Oboje potwierdzili, że czekają ich treningi, choć na szczęście przewidzieli też przerwę. Aż całe dwa dni!

Treningi będą. Będą dwa dni wolne powiedziała Gałązka.

Ale treningi będą, oprócz tych dwóch dni potwierdził Michał Bartkiewicz.

Na koniec rozmowy Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz opowiedzieli o swoich planach na święta. Aktorka i jej taneczny partner przyznali, że w okresie Wielkanocy chcą przede wszystkim zamknąć się w domu i odpocząć.

Ja w domu ujawniła Gałązka.

Ja też przyznaję się, zamknę się w domu dodał Bartkiewicz.

Warto przypomnieć, że niedawno Paulina Gałązka zrobiła furorę w „Tańcu z gwiazdami” i zdobyła historyczne 50 punktów, co stawia ją bardzo wysoko w klasyfikacji ogólnej, a także w oczach widzów programu.

Paulina Gałązka chciała wystąpić w „Tańca z gwiazdami” do przeboju Dody

Niedawno Doda zaapelowała do produkcji „Tańca z gwiazdami” w sprawie Pauliny Gałązki. Wokalistka, która usiadła na widowni w piątym odcinku produkcji Polsatu, przyznała, że trzyma kciuki za aktorkę. Przed kamerami wypowiedziała się na jej temat w samych superlatywach. Warto przypomnieć, że Doda pojawiła się w studiu ze względu na Gamou Falla i Hanię Żudziewicz. Para zatańczyła od jej przeboju „Dżaga”. Przy okazji wyszło na jaw, że Gałązka również chciała wystąpić do hitu artystki, ale wciąż czeka na zgodę.

Zobacz także: