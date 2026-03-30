Za nami 5. odcinek "Tańca z gwiazdami", po którym z show musiały pożegnać się aż dwie pary. Tym razem padło na Mateusza Pawłowskiego i Klaudię Rąbę oraz Natalię „Natsu” Karczmarczyk i Wojciecha Kucinę. Poziom wśród wszystkich uczestników w minioną niedzielę był naprawdę wyrównany, ale mimo to ktoś musiał opuścić show. Jak na ten werdykt zareagowali Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz?

W rozmowie z naszą reporterką Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zdradzili, czy spodziewali się, że tym razem to Mateusz Pawłowski oraz Natsu pożegnają się z programem. Jak się okazało, dla aktorki był to kompletny szok.

Jest też mi strasznie przykro, że akurat dwie osoby, które bardzo lubiłam, odpadły przyznała Paulina Gałązka.

Michał Bartkiewicz przyznał z kolei, że nie widział, by którakolwiek para była faworyzowana, dlatego spodziewał się, że w 5. odcinku może odpaść absolutnie każdy.

Smutno, zawsze jest smutno, jak odpada jakaś para. Ja już też dzisiaj powiedziałem do Pauliny, że tak naprawdę czuję, że każdy dzisiaj może odpaść. To nie ma tak, że jest faworyt i po prostu on zostaje. Tylko czułem, że dzisiaj każdy może się pożegnać z programem i to się wydarzyło, no smutno

Paulina Gałązka zauważyła z kolei, że Mateusz Pawłowski odpadł, choć zrobił na parkiecie duży progres.

Tak, smutno i naprawdę Mateusz zrobił taki ogromny progres. Natalka też, po prostu dwie super osoby w ogóle. Oni są wspaniałymi ludźmi też i bardzo dużo się nauczyli w tym programie, więc no smutno

