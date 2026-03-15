Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz już teraz mają, co świętować. Ich popis w 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami" dobył maksymalne noty od jurorów. Ta rumba z pewnością zapisze się w historii programu.

"Taniec z Gwiazdami": Zmysłowa rumba Pauliny Gałązki na 50 punktów

W trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Magdalena Boczarska zawładnęła parkietem, jednak to gorąca rumba Pauliny Gałązki zasłużyła na historyczne "pięć dziesiątek" od jurorów. Widzowie nie szczędzili komplementów uczestniczce oraz jej tanecznemu partnerowi:

Wow, Paulinko pamiętasz, co mówiłam w pierszym odcinku? O takim nosie do Ciebie. I się zgodziło wszystko, ponieważ takich ludzi potrzebujemy. Było wszystko w tej rumbie, co miało być. Ale będziesz miała jeszcze tańce latynoamerykańskie i wiesz nad czym popracuj? To jest drobiazg. Pracujesz kostkami lekko do zewnątrz i wtedy stopy są lekko do środka (...). Jak to zrobisz to w ogóle ja tu padnę, dobra? powiedziała Iwona Pavlović.

Jak ja tutaj patrzyłam to sobie myślałam, jakie te Polki są piękne, jakie zdolne. Jesteś bardzo zmysłowa, dziękuję Ci za te emocje. Prócz Ciebie nic i do finału. oceniła Kayah.

Widzowie o występie Pauliny Gałązki z "Tańcu z Gwiazdami"

Oczarowani występem Pauliny Gałązki i Michała Bartkiewicza w "Tańcu z Gwiazdami" byli również widzowie. Ich rumbę skomentowali w sieci:

I tak się narodzili pewni finaliści

Te owacje po tańcu mówią same za siebie! To była rumbę na miarę finału! W ogóle uważam, że Michał jest nie tylko wspaniałym tancerzem, ale też super pedagogiem tanecznym! Fantastycznie prowadzi partnerkę i wykorzystuje 100% jej potencjału. Przecudowny taniec pod każdym względem!

Aż 50 punktów mega mocne!! Przepiękne zatańczone

Paulinka wyrasta na faworytkę tego programu. Ogromne zaskoczenie. Trzymam mocno kciuki, piękna, eteryczna subtelna Kobieta przepięknie wygląda w tańcu

Fot. VIPHOTO/East News

