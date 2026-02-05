Już za kilka tygodni ruszy nowa edycja "Tańca z gwiazdami". 5 lutego, podczas wiosennej ramówki Polsatu, poznaliśmy wszystkie pary, które powalczą o Kryształową Kulę. Już chwilę później w mediach społecznościowych pojawiło się niespodziewane nagranie. Tak Mikołaj Bagiński zareagował, gdy poznał nowego tanecznego partnera Magdy Tarnowskiej. Nie było to miłe...

Kto zatańczy w „Tańcu z gwiazdami” 2026?

W 18. edycji programu „Taniec z gwiazdami” zobaczymy 12 znanych osób ze świata show-biznesu, internetu i telewizji. Na konferencji ramówkowej Polsatu oficjalnie ogłoszono, kto wystąpi w programie i z kim zatańczy. Wśród gwiazd znaleźli się między innymi Magdalena Boczarska, Sebastian Fabijański, Natalia „Natsu” Karczmarczyk oraz Małgorzata Potocka.

Oto pełna lista gwiazd:

Magdalena Boczarska

Sebastian Fabijański

Gamou Fall

Paulina Gałązka

Natalia „Natsu” Karczmarczyk

Piotr Kędzierski

Emilia Komarnicka

Izabella Miko

Kamil Nożyński

Mateusz Pawłowski

Kacper „Jasper” Porębski

Małgorzata Potocka

Na scenie tanecznej zobaczymy z kolei następujące duety:

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

Izabella Miko i Albert Kosiński

Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta

Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Wśród partnerów tanecznych znalazło się wielu uznanych profesjonalistów, takich jak Stefano Terrazzino, Jacek Jeschke czy Michał Bartkiewicz.

Nagranie z Bagim, Tarnowską i Kędzierskim hitem w sieci

Tuż po oficjalnym ogłoszeniu wszystkich par 18. edycji "Tańca z gwiazdami" w sieci pojawiło się nagranie z Magdą Tarnowską, Piotrem Kędzierskim i... Mikołajem Bagińskim, który w parze z Tarnowską zwyciężył minioną edycję. Niemal od początku plotkowano na temat ich relacji, a fani nie mieli wątpliwości, że udział w show wyraźnie zbliżył ich do siebie.

Teraz jednak tancerka będzie partnerować innemu mężczyźnie. Jak zareagował na to Bagi? Krótki filmik przedstawia wyreżyserowaną scenkę, w której Magda i Mikołaj spędzają czas w restauracji. Choć youtuber jest przekonany, że w końcu mogą spędzić czas sam na sam, w pewnym momencie do lokalu wparowuje Kędzierski! Przerywa on Bagińskiemu, który właśnie zamierzał wyznać coś Tarnowskiej. Bagi zostaje zapchnięty na dalszy plan, a Magdalena zaczyna omawiać ze swoim nowym partnerem taneczną technikę.

Nagranie momentalnie stało się hitem w sieci. Internauci nie kryli pozytywnych komentarzy, przyznając, że materiał rozbawił ich do łez.

Hahahaha nie mogę, zróbcie z tego serię

Popłakałam się ze śmiechu, jesteście niemożliwi i za to Was kochamy

Magda rozwaliłaś system! No po prostu sztos piszą fani.

Ciekawe, jak Magda Tarnowska i Piotr Kędzierski wypadną na parkiecie. Start 18. edycji "Tańca z gwiazdami" już w niedzielę 1 marca o 19:55.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski znowu to zrobili. Wszyscy patrzyli tylko na nich