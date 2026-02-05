Tak Bagi zareagował na nowego partnera Tarnowskiej w "TzG". Nagranie jest hitem w sieci
"Taniec z gwiazdami" 2026 zaskakuje! Oficjalna lista uczestników i par tanecznych została ogłoszona na konferencji Polsatu. Wydało się, jak Bagi zareagował na nowego partnera Magdy Tarnowskiej. Nagranie trafiło do sieci.
Już za kilka tygodni ruszy nowa edycja "Tańca z gwiazdami". 5 lutego, podczas wiosennej ramówki Polsatu, poznaliśmy wszystkie pary, które powalczą o Kryształową Kulę. Już chwilę później w mediach społecznościowych pojawiło się niespodziewane nagranie. Tak Mikołaj Bagiński zareagował, gdy poznał nowego tanecznego partnera Magdy Tarnowskiej. Nie było to miłe...
Kto zatańczy w „Tańcu z gwiazdami” 2026?
W 18. edycji programu „Taniec z gwiazdami” zobaczymy 12 znanych osób ze świata show-biznesu, internetu i telewizji. Na konferencji ramówkowej Polsatu oficjalnie ogłoszono, kto wystąpi w programie i z kim zatańczy. Wśród gwiazd znaleźli się między innymi Magdalena Boczarska, Sebastian Fabijański, Natalia „Natsu” Karczmarczyk oraz Małgorzata Potocka.
Oto pełna lista gwiazd:
- Magdalena Boczarska
- Sebastian Fabijański
- Gamou Fall
- Paulina Gałązka
- Natalia „Natsu” Karczmarczyk
- Piotr Kędzierski
- Emilia Komarnicka
- Izabella Miko
- Kamil Nożyński
- Mateusz Pawłowski
- Kacper „Jasper” Porębski
- Małgorzata Potocka
Na scenie tanecznej zobaczymy z kolei następujące duety:
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
- Izabella Miko i Albert Kosiński
- Kamil Nożyński i Izabela Skierska
- Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta
- Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
Wśród partnerów tanecznych znalazło się wielu uznanych profesjonalistów, takich jak Stefano Terrazzino, Jacek Jeschke czy Michał Bartkiewicz.
Nagranie z Bagim, Tarnowską i Kędzierskim hitem w sieci
Tuż po oficjalnym ogłoszeniu wszystkich par 18. edycji "Tańca z gwiazdami" w sieci pojawiło się nagranie z Magdą Tarnowską, Piotrem Kędzierskim i... Mikołajem Bagińskim, który w parze z Tarnowską zwyciężył minioną edycję. Niemal od początku plotkowano na temat ich relacji, a fani nie mieli wątpliwości, że udział w show wyraźnie zbliżył ich do siebie.
Teraz jednak tancerka będzie partnerować innemu mężczyźnie. Jak zareagował na to Bagi? Krótki filmik przedstawia wyreżyserowaną scenkę, w której Magda i Mikołaj spędzają czas w restauracji. Choć youtuber jest przekonany, że w końcu mogą spędzić czas sam na sam, w pewnym momencie do lokalu wparowuje Kędzierski! Przerywa on Bagińskiemu, który właśnie zamierzał wyznać coś Tarnowskiej. Bagi zostaje zapchnięty na dalszy plan, a Magdalena zaczyna omawiać ze swoim nowym partnerem taneczną technikę.
Nagranie momentalnie stało się hitem w sieci. Internauci nie kryli pozytywnych komentarzy, przyznając, że materiał rozbawił ich do łez.
Hahahaha nie mogę, zróbcie z tego serię
Popłakałam się ze śmiechu, jesteście niemożliwi i za to Was kochamy
Magda rozwaliłaś system! No po prostu sztos
Ciekawe, jak Magda Tarnowska i Piotr Kędzierski wypadną na parkiecie. Start 18. edycji "Tańca z gwiazdami" już w niedzielę 1 marca o 19:55.
