Udział w "Tańcu z Gwiazdami" to dla wielu uczestników nie tylko świetna przygoda, ale także ogromne wyzwanie. Doskonale przekonała się o tym Paulina Gałązka, która przed startem w programie podkreślała, że wcześniej nie miała doświadczenia z tańcem. Nic więc dziwnego, że pierwszy odcinek był dla niej pełen stresu i wielkich emocji. Po drugim występie aktorka wyglądała jednak na znacznie spokojniejszą i – jak sama przyznała - szczęśliwą.

Paulina Gałązka po drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami": "Jestem oszołomiona pozytywnie”

Po zejściu z parkietu Gałązka nie kryła radości. W rozmowie z Party.pl przyznała, że emocje wciąż są bardzo silne, ale tym razem mają zdecydowanie pozytywny charakter.

Dzisiaj jestem oszołomiona pozytywnie i bardzo, bardzo radosna. I bardzo wdzięczna Michałowi - powiedziała aktorka, dziękując swojemu tanecznemu partnerowi za wsparcie i wspólną pracę nad choreografią.

Choć udział w programie jest dla niej dużym wyzwaniem, Gałązka podkreśla, że z każdym kolejnym odcinkiem nabiera coraz większej pewności siebie. Pomagają w tym także reakcje widzów.

Aktorka czyta komentarze widzów. "To bardzo podnosi na duchu"

Wiele gwiazd przyznaje, że unika czytania opinii w internecie. Paulina Gałązka podeszła do tego jednak inaczej. Aktorka zdradziła, że zagląda do komentarzy fanów i jak mówi bardzo ją one wspierają.

Ja czytałam i bardzo mnie to podbudowywało. To jest tak podnoszące na duchu, tak miłe. Szczególnie jeśli ktoś tak jak ja się boi i zaczyna program z dużym wyzwaniem, bo wcześniej nie tańczyłam. To jest super, bardzo państwu dziękuję - powiedziała.

Słowa wsparcia od widzów mają dla niej szczególne znaczenie, bo udział w tanecznym show był dla niej wyjściem ze strefy komfortu.

Tak radzi sobie Paulina Gałązka z krytyką

Choć w sieci nie brakuje pozytywnych opinii, Gałązka ma świadomość, że zawsze pojawią się także krytyczne komentarze. Aktorka zdradziła jednak, że nauczyła się podchodzić do nich z dystansem – a ważną lekcję w tej kwestii dał jej znany aktor Marian Opania.

Bardzo dobrze nauczył mnie Marian Opania. Powiedział, żeby w ogóle się nie przejmować, bo zawsze będą brzechać - przyznała z uśmiechem.

Jak widać, Paulina Gałązka coraz pewniej czuje się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Jeśli kolejne odcinki przyniosą jej tyle radości co drugi występ, widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących momentów.

Całą rozmowę z Pauliną Gałązką po drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" zobaczycie w naszym wideo powyżej. Aktorka opowiedziała w nim więcej o emocjach po występie, wsparciu widzów i o tym, jak radzi sobie z presją w programie.

