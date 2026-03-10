Paulina Gałązka dała się poznać polskiej publice nie tylko dzięki rolom w filmach, lecz także lubianych i popularnych serialach. Ostatnie tygodnia aktorka spędza jednak na salach treningowych, szlifując swoje umiejętności taneczne do kolejnych odcinków "Tańca z Gwiazdami". W rozmowie z nami zdecydowała się zdradzić rąbka tajemnicy ze swojego prywatnego życia.

Paulina Gałązka w szczerym wyznaniu o swoim mężu

Paulina Gałązka w ostatnich tygodniach pokazuje swoje umiejętności na antenie Polsatu. W ubiegłą niedzielę świetnie zaprezentowała się w parze z Michałem Bartkiewiczem podczas drugiego odcinka "Tańca z gwiazdami". W rozmowie z nami aktorka przyznała, że jej mąż jest z pochodzenia Norwegiem i choć mieszka w Polsce, to nie zatańczy z Pauliną Gałązką w odcinku rodzinnym, jeśli aktorce uda się dojść do tego etapu "Tańca z Gwiazdami". Skąd taka decyzja? Paulina opowiedziała nam o tym w wywiadzie, a także zdradziła, kogo z bliskich planuje zabrać ze sobą na parkiet programu.

Jednocześnie aktora przyznała, że nie bez powodu próżno szukać informacji o najbliższych jej osobach w Internecie. Swiadomie stara się zatrzymywać swoje życie prywatne dla siebie.

Czuję, że mam taką fajną prywatność, tam gdzie mieszkam, i nie chciałabym tego stracić po prostu wyznała Paulina Gałązka.

Paulina Gałązka nagle podziękowała Dodzie

W rozmowie z nami Paulina Gałązka zdecydowała się na nagłe wystosowanie podziękowań dla Dody:

Korzystając z okazji, podziękuję bardzo Dodzie za całą akcję dla psów. I że też wsparła schronisko, z którego jest perła (pies Gałązki, przyp. red.).

W wideo usłyszycie też, jak Paulina zapatruje się pracę dla dwóch konkurujących stacji telewizyjnych. Obecnie na antenie TVP można oglądać serial "Wojna zastępcza" z jej udziałem, a na Polsacie telewidzowie podziwiają jej taneczne umiejętności w "Tańcu z Gwiazdami".

Zobacz także: