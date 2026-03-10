Paulina Gałązka, znana i ceniona aktorka młodego pokolenia, dała się poznać szerszej publiczności dzięki produkcjom takim jak „Dziewczyny z Dubaju” czy „Furioza”. Teraz jednak spróbowała swoich sił w 18. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”, gdzie występuje w parze z Michałem Bartkiewiczem, który już dwukrotnie zdobył Kryształową Kulę.

Przed naszą kamerą Paulina Gałązka wyznała, czym najbardziej stresują się wszyscy uczestnicy „Tańca z Gwiazdami”.

Paulina Gałązka zaskoczyła wyznaniem ws. uczestników "Tańca z Gwiazdami"

1 marca na antenie Polsatu ruszyła 18. edycja programu „Taniec z Gwiazdami”. Występy celebrytów są szeroko komentowane zarówno przez jurorów, jak i widzów. Pary podlegają nieustannej ocenie, co może być stresującym doświadczeniem, zwłaszcza dla debiutantów w tańcu.

W rozmowie z reporterką Party.pl Paulina Gałązka wyjawiła, kto najbardziej stresuje się opiniami jury. Jej odpowiedź nie pozostawia złudzeń.

To chyba wszyscy. Chyba nie ma nikogo, kto by się nie stresował. Myślę, że każdy z nas naprawdę. Wszyscy to bardzo przeżywamy wyznała przed naszymi kamerami.

Czy Paulina Gałązka przejmuje się opinią jury „Tańca z Gwiazdami”?

W dalszej rozmowie Paulina Gałązka wyznała również, czy sama przejmuje się opinią jury programu „Taniec z Gwiazdami”. Aktorka przyznała, że niezwykle ceni sobie komentarze jurorów.

Akurat ja uważam, że wszystko co powiedzieli do mnie jest bardzo rzeczowe, są to piękne wskazówki nad czym pracować i ja bardzo za nie jestem wdzięczna zdradziła.

Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze ujawniła Paulina Gałązka w rozmowie dla Party.pl, koniecznie obejrzyjcie całe wideo!

Przypominamy, że niedawno Sebastian Fabijański zdradził prawdę o treningach do "TzG".

Zobacz także: