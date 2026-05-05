Piotr Kędzierski zdecydował, że półfinał "Tańca z Gwiazdami" to moment, w którym czas zrezygnować. Stwierdził, że nie chce walczyć o finał. Zabrał głos w trakcie półfinału i wyznał: "Szanowni Państwo, mam oczy i widzę, jaki prezentuję poziom. Nie mogłem sobie wyobrazić lepszej nauczycielki jak Madzia Tarnowska. Dla mnie półfinał to dobry moment, aby powiedzieć dziękuję. Za mną są wspaniali ludzie, którzy zasługują na finał. Dla nas to bardzo ważne, żebyście się na nas nie złościli". Oto, jak skomentowała to Paulina Gałązka.

Paulina Gałązka o rezygnacji Piotra Kędzierskiego z "TzG"

Ostatecznie w finale "Tańca z Gwiazdami" zmierzą się aż cztery pary. Tuż po rezygnacji pary numer 9 zapytaliśmy Paulinę Gałązkę o emocje związane z tym, co wydarzyło się w odcinku "Tańca z Gwiazdami":

Ja się rozwaliłam na miliony kawałków, dlatego, że bardzo pokochałam Piotrusia i Magdę, bo oni są bardzo wspaniałymi ludźmi. Dla mnie to, co zrobił Piotrek to jest taka klasa, taki kręgosłup, szlachetność, pokora...

Paulina Gałązka przyznała wprost:

Ja się tam poryczałam

Czy uważa, że gdyby nie decyzja Piotra Kędzierskiego, wraz z Magdą Tarnowską zajęliby jedno z miejsc w finale? Zobaczcie nasze wideo, by przekonać się co jeszcze powiedziała nam Paulina Gałązka.

Zobacz także: