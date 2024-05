Program "Hotel Paradise" to nie tylko prowadząca i uczestnicy, ale również i Pan Lektor, który zdobył serca widzów swoimi trafnymi komentarzami. W rozmowie z Party.pl Bartosz Łąbecki uchylił rąbka tajemnicy co do kolejnej edycji. Tego nikt się nie spodziewa!

Pan Lektor z "Hotelu Paradise" zdradza kulisy następnej edycji

Za nami wielki finał 8. edycji "Hotelu Paradise", który zwyciężyli Agnieszka i Jędrek. Jednak nagrodę w postaci 100 tysięcy złotych zgarnęła tylko uczestniczka show, która postanowiła rzucić kulą na ścieżce lojalności. W tej edycji produkcja zaskoczyła widzów tym, że nie było żadnych powrotów do raju. Jeżeli uczestnik show odpadł z programu, to oznaczało, że już do niego nie wróci, dlatego walka była nieco bardziej zacięta. Czym zaskoczy nas więc kolejna edycja miłosnego hitu TVN7? W rozmowie z naszą reporterką lektor programu uchylił rąbka tajemnicy co do kolejnej edycji.

To, co mogę obiecać, to na pewno widzów zaskoczymy. Będzie tam jedno nowe, bardzo konkretne rozwiązanie, które będzie miało wpływ na absolutnie całą edycję. Nagle okazało się, że jednym drobnym pomysłem można spowodować, że coś może być niemal bardziej emocjonujące niż Rajskie Rozdanie — powiedział lektor ''Hotelu Paradise''.

