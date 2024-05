Już dzisiaj wielki finał "Hotelu Paradise", w którym znaleźli się Ada i Bartek oraz Aga i Jędrzej. Pan Lektor, czyli Bartosz Łabęcki zdradził nam, jakich emocji można spodziewać się w ostatnim odcinku show. Będzie się działo!

Widzowie "Hotelu Paradise" odliczają minuty do rozpoczęcia się finałowego odcinka. Która para stanie na ścieżce lojalności i tym samym wygra 100 tysięcy złotych? A może fani programu mogą spodziewać się większych emocji i ktoś rzuci kulą? Przed naszą kamerą wypowiedział się Pan Lektor, który jest związany z programem od początku jego istnienia:

Wyjątkowa edycja, pełna zwrotów akcji(...) Teraz mamy finał... finał pełen zwrotów akcji i wielu zaskoczeń. Kiedy wydaje nam się, że oglądamy, to co oglądamy, to znowu się zmienia(...) Sądzę, że nasi widzowie będą mieli podzielone zdania na temat tego finału

-zdradził w rozmowie z Party.