Pan Lektor z "Hotelu Paradise" w rozmowie z Party.pl zareagował na pytanie o Klaudię El Dursi i Edytę Zając. Jak je ocenia i jak wygląda współpraca z gwiazdami? Pan Lektor zaskoczył szczerym komentarzem.

Randkowe show Telewizyjnej Siódemki już od wielu lat przyciąga widzów przed telewizory, ale dopiero po 5 latach wyszła prawda o "Hotelu Paradise". Telewizyjny hit od samego początku prowadziła Klaudia El Dursi, jednak tuż przed rozpoczęciem nagrań ostatniej edycji okazało się, że gwiazda spodziewa się dziecka i nie będzie mogła polecieć na plan. Wtedy okazało się, że Klaudię El Dursi w roli prowadzącej zastąpi Edyta Zając. Teraz reporterka Party.pl podczas rozmowy z Panem Lektorem zaskoczyła go pytaniem, która prowadząca jest mu bliższa.

Pan Laktor nie chciał wskazać swojej faworytki, ale nagle zaskoczył szczerym wyznaniem o El Dursi.