Za nami już 11. edycji "Hotelu Paradise". Stacja TVN transmitowała 10. regularnych edycji plus jedną tzw. "All Stars", w której wzięli udział najbardziej barwni uczestnicy minionych sezonów. Teraz "Pan Lektor" zdradza, jakie były początki jednego z najpopularniejszych dziś randkowych formatów.

Minęło już ponad pięć lat od emisji pierwszego sezonu "Hotelu Paradise". Wielu uczestników, którzy zdobyli popularność dzięki udziałowi w randkowym show TVN, weszło również do show-biznesu. Dużą rozpoznawalność dał m. in. Klaudii El Dursi, która prowadziła format przez 10. sezonów. W ostatnim czasie musiała jednak zrobić sobie przerwę podyktowaną sytuacją rodzinną. Gwiazda TVN spodziewa się trzeciego dziecka, a w zamian za nią prowadzącą została Edyta Zając.

Niedawno mieliśmy przyjemność gościć w naszym studio Bartosza Łabęckiego, znanego wszystkim jako "Pana Lektora". W rozmowie z nami, zdradził nam jak wyglądały początki "Hotelu Paradise":

Gdy w końcu udało się przekonać stację TVN do kupna pomysłu, okazało się, że "Pan Lektor" wcale nie chciał pracować nad produkcją: