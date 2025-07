Pan Lektor zdradził kulisy nadchodzącej edycji "Hotelu Paradise". Chociaż nie potwierdził, kiedy możemy spodziewać się emisji, dodał:

Ktoś, kto wnikliwie śledzi ''Hotel Paradise'', pewną regularność, z jaką ten program się pojawia, myślę, że wie kiedy należy włączyć sobie odpowiednią stację.

Patrząc na dotychczasową częstotliwość, można spodziewać się 11. edycji już w jesiennej ramówce TVN.

Zmiany w 11. edycji "Hotelu Paradise"

Dopiero co śledziliśmy finał 10. edycji "Hotelu Paradise", a już niedługo możemy spodziewać się startu kolejnego sezonu, który nagrywany jest na Filipinach. Okazuje się, że produkcja wciąż ma pomysły na to, jak zaskoczyć uczestników. To, co teraz ich czeka w programie, może mocno ich zaskoczyć:

Okazuje się, że nadal można to zrobić. Nie chcę zdradzać za dużo, ponieważ wiem, że na pewno stacja będzie krok po kroku o tym informowała, to jest zawsze cała strategia marketingowa. To co, mogę powiedzieć: mieszkańcy ''Hotelu Paradise'' mogą spodziewać się wszystkiego, oni naprawdę nie znają dnia ani godziny, szczególnie w tej edycji, która nadchodzi. To będzie dość zaskakująca dla nich edycja. Będzie panował w niej pozorny bałagan, którym będzie zarządzał dobrze zorganizowany system, natomiast uczestnikom będzie się wydawać, że to jest jakieś szaleństwo.

Nie zabraknie również stałych elementów show, które w sieci budziły sporo emocji i spędzały sen z powiek uczestnikom:

Parę razy bardzo mocno ich zaskoczymy, i rodzajem gier, i rozwiązaniami. Oczywiście pojawią się stałe elementy, które wszyscy kochamy np. test z wiedzy ogólnej i test z geografii, który będzie odbywał się w prawdziwej filipińskiej szkole.

Pan Lektor odniósł się do możliwości tworzenia par jednopłciowych w ubiegłej edycji. Zobaczcie nasz nowy wywiad.

