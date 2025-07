Pan Lektor z "Hotelu Paradise" w szczerej rozmowie o dbałości o zdrowie psychiczne uczestników programów telewizyjnych.

Pomoc psychologiczna na planie "Hotelu Paradise"

Niedawno media obiegły tragiczne wiadomości o śmierci Soni Szklanowskiej z drugiej edycji "Hotelu Paradise". Niedługo po jej odejściu potwierdzono również, że nie żyje Marcin Leszczyński z "True Love". Te wieści pogrążyły w żałobie świat mediów i rozpoczęły dyskusje na temat pomocy psychologicznej dla osób, które w szybki sposób zderzają się ze sławą, a co za tym idzie z hejtem. Pan Lektor w rozmowie z Party,pl, podkreślił: "Ludzie którzy wychodzą z programu są przygotowywani, nawet jeszcze przed programem i w trakcie programu, na to, co się może wydarzyć. Szczególnie mocno uczulani są na hejt i na sposoby radzenia sobie z hejtem. Przez cały czas jest dostęp do psychologa".

Bartosz Łabęcki uważa, że uczestnicy powinni korzystać z pomocy psychologa także po programie:

Dostęp do tego psychologa jest, ale nie wszyscy chcą i czują taką potrzebę. Są tacy, którzy mają takie usposobienie, że bawią się tym hejtem, ale dobra nie każdy rodzi się wiesz moją ukochaną Małgosią Rozenek, która potrafi się tym bawić i jeszcze tak posterować tym hejtem, że ci sami ludzie ją przeproszą.

Dodaje jednak, że: "Są tacy, którzy nie chcą tego psychologa, chociaż namawiamy". Pan Lektor Z "Hotelu Paradise" wrócił wspomnieniami również do sytuacji Wiktorii Gąsior. Wywiad obejrzycie w materiale dostępnym powyżej.

