Czy w "Hotelu Paradise" wszystko dzieje się naprawdę, czy może jednak ktoś pociąga za sznurki zza kulis? Pan Lektor – głos, który towarzyszy widzom w każdej emocjonującej scenie show – rozwiewa wszelkie wątpliwości. W rozmowie z Party.pl wyznał z dumą, że ekipa produkcyjna nie wpływa na przebieg wydarzeń w hotelu i nie przekazuje uczestnikom żadnych reżyserskich wskazówek. Odniósł się również do konkurencyjnego programu przeciwnej stacji!

Czy "Hotel Paradise" jest reżyserowany? Pan Lektor zdradza prawdę!

"Hotel Paradise" to polskie reality show emitowane na antenie TVN7. Program rozgrywa się w egzotycznej lokalizacji – takich jak Zanzibar lub Bali – gdzie grupa atrakcyjnych singli zamieszkuje luksusowy hotel, by nawiązywać relacje, tworzyć pary i rywalizować o nagrodę pieniężną. Uczestnicy muszą strategicznie dobierać się w pary, a co tydzień odbywa się ceremonia par, podczas której osoby pozostające bez partnera są eliminowane z gry. W tle rodzą się romanse, konflikty, sojusze i dramaty, które przyciągają uwagę widzów spragnionych emocji i intryg. Prowadzące, jak Klaudia El Dursi, dodają programowi charyzmy i lekkości, a Pan Lektor potrafi rozbawić nawet w najmniej spodziewanym momencie. Ostatnio Pan Lektor gościł w naszym studiu Party.pl, gdzie zdradził, czy miłosny hit TVN7 jest reżyserowany?

Wiem, że to powtarzam jak mantrę, ale my jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni. Naprawdę, gdybyśmy dzisiaj wykręcili numer dowolnej osoby, która była na planie ''Hotelu Paradise'' i zapytali, czy kiedykolwiek była proszona o to, żeby przekazać jakoś reżyserką uwagę uczestnikowi, to obie ręce daje sobie uciąć, że każdy odpowie - nie stwierdził Pan Lektor.

To jednak nie wszystko! Pan Lektor nawiązał również do programu konkurencyjnej stacji, a dokładnie do "Love Island" oraz jego produkcji. Nie spodziewacie się, co miał na ten temat do powiedzenia.

