Siódma edycja "Hotelu Paradise" zakończyła się zaledwie kilka dni temu, ale wciąż budzi ogromne emocje. Poruszenie wywołuje jednak nie tylko finał, ale i uczestnicy, o których najgłośniej było kilka odcinków temu. Teraz Oliwia wypowiedziała się nt. swojej relacji z Pawłem.

W siódmej edycji "Hotelu Paradise" Oliwia i Paweł nie od razu stali się sobie bliżsi. Gdy już jednak tak się stało, prędko zostali ulubieńcami widzów, którzy kibicowali im w każdym odcinku. Niestety, odpadli tuż przed finałem, a zaraz po wyemitowaniu odcinka Oliwia i Paweł zabrali głos.