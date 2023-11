Siódma edycja "Hotelu Paradise" zakończyła się zwycięstwem Kori i Jacka! Jak wiadomo, para nie zdecydowała się na rzut kulą na ścieżce lojalności i tym samym główna nagroda (100 tys. złotych), została podzielona na pół. W ten sposób zarówno Kori, jak i Jacek, mają do dyspozycji po 50 tys. złotych. W rozmowie z naszą reporterką, Angeliką Bielską, Kori wyznała, na co zamierza przeznaczyć swoją część wygranej.

Podczas naszej rozmowy zapytaliśmy Kori z "Hotelu Paradise", jakie ma plany na najbliższą przyszłość. Jak się okazało, zwyciężczyni 7. edycji hitowego show stacji TVN7 ma zamiar teraz trochę popodróżować.

Jestem raczej spontaniczna, u mnie to się zmienia z godziny na godzinę, z dnia na dzień, więc na pewno dużo podróży, więc jakąś część wygranej też właśnie przeznaczę na te podróże, ale takie dalsze - Bangkok, Nowy Jork i tak dalej

Gdy nasza reporterka zaczęła dopytywać, czy Kori zamierza przeznaczyć na coś jeszcze fundusze ze swojej wygranej, wówczas zwyciężczyni "Hotelu Paradise" odpowiedziała: