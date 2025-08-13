Trzy miesiące temu Olga Kalicka po raz drugi została mamą, a już zachwyca świetną sylwetką. Jak udało jej się tak szybko wrócić do formy po ciąży? Takie pytanie zadają sobie wszyscy fani serialowej Magdy z "Rodzinki.pl", która już we wrześniu powróci na antenę TVP. Tylko u nas artystka zdradziła swój sekret.

Reklama

Olga Kalicka szczerze o powrocie do formy po ciąży

Olga Kalicka należy do tych gwiazd, które chętnie dzielą się z fanami szczegółami swojej codzienności. Na swoim instagramowym koncie aktorka nie tylko dzieli się kolejnymi projektami zawodowymi, a tych jest coraz więcej. Niedługo na antenie TVP zobaczymy zupełnie nową odsłonę kultowego serialu z jej udziałem. Za nami już pokaz "Rodzinki.pl", na którym Olga Kalicka zachwyciła fotoreporterów. Aktorka postawiła na klasyczne jeansu w odcieniu jasnego denimu, które zestawiła z oversizową marynarką w modnym kolorze "butter yellow", którą spięła w talii paskiem, podkreślając swoją smukłą sylwetkę. Warto podkreślić, że Olga Kalicka w maju po raz drugi została mamą. Aktorka przywitała na świecie córeczkę, Anielę.

W rozmowie z naszym reporterem Olga Kalicka zdradziła, jak w zaledwie kilka tygodni udało jej się wrócić do formy po ciąży.

Ja teraz jestem w takiej zgodzie i przyjaźni z moim ciałem i po prostu mam wrażenie, że kluczem do tego wszystkiego jest czułość do samej siebie. Do tego żeby zrozumieć, jak wyjątkowe jest ciało kobiety, skoro jest w stanie stworzyć małego człowieka - przyznała w rozmowie z naszym reporterem Olga Kalicka.

Aktorka podkreśliła też, jak ważne jest, by dać sobie czas na regenerację po długich miesiącach ciąży.

Proces ciąży trwa te dziewięć miesięcy, to ciało się zmienia w każdym tygodniu i to wręcz jest niesamowite, co się dzieje z tym naszym ciałem. To później ono naprawdę potrzebuje czasu, żeby wrócić z powrotem do siebie i myślę, że to jest absolutnie najważniejsze, żeby sobie na to pozwolić. - dodała.

W najnowszym wywiadzie nawiązała też do psychicznym zadbaniu o siebie po ciąży. Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Olga Kalicka.

Zobacz także:

Reklama