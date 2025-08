Olga Kalicka podzieliła się ze swoimi fanami nowymi kadrami - prosto z wakacji. Gwiazda "Rodzinki.pl" bryluje nad polskim morzem w różowym bikini. Pokusiła się także o obszerny wpis, a fani ruszyli z licznymi komentarzami.

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie gwiazda ma prawdziwe powody do dumy i radości. Trzy miesiące temu Olga Kalicka urodziła! Wówczas aktorka podzieliła się nie tylko szczęśliwą nowiną, ale także zdradziła płeć dziecka i pokazała pierwsze kadry. Jak się okazało, rodzinka gwiazdy powiększyła się o córeczkę. Aktorka postawiła na dosyć nietypowe imię. Jej pociecha to Anielka. Jak się okazuje, teraz gwiazda wspólnie z rodziną udała się na nadbałtyckie wakacje. Ich przebiegiem także postanowiła podzielić się za sprawą Instagrama. To właśnie tam opublikowała liczne kadry w bikini!

Aktorka opatrzyła zdjęcia wymownym wpisem - nawiązując do swojej sylwetki, zaledwie trzy miesiące po porodzie:

Dziękuję Wam za OGROM komentarzy i wiadomości pod moją rolką z kostiumami kąpielowymi…. Wzruszenie mnie totalnie opanowało! Dzięki, że tu jesteście Update wakacyjny z dwójką dzieci Udało się złapać trochę słońca! Nie będę udawać, że leżałam na plaży i się regenerowałam… bo z takim maluszkiem to mało prawdopodobne, ale i tak jest wspaniale A Aleksia złapać do zdjęcia to nierealne jest… *Anielcja ma za dużą czapkę, wiem, jakby co to nie musicie mi o tym pisać

napisała.