Dariusz Zdrójkowski to ojciec aktora Adama Zdrójkowskiego. Mężczyźni wzięli razem udział w programie "Azja Express", gdzie Dariusz pokazał swój temperament i jaki jest twardy pomimo niedogodności losu, jakie go spotkały. Na tym programie nie zakończył jednak swojej kariery showej. Tym razem zobaczymy go w "Czas na Show. Drag Me Out" na TVN.

Dariusz Zdrójkowski wyjawił relację syna na swój udział w programie

Program "Czas na Show. Drag Me Out" to jedna z nowości w ramówce TVN-u. Wystąpią w nim m.in. Tomasz Karolak, Tadeusz Mikołajczak i jak się niedawno okazało ojciec Adama Zdrójkowskiego. Dariusz Zdrójkowski został zapytany przez naszą reporterkę Urszulę Grabowską o, to jak zareagował jego syn na udział ojca w nowym programie. Okazało się, że reakcja Adama Zdrójkowskiego nie była oczywista.

Ogólnie moje dzieci się przestraszyły. To jest kwestia troski o ojca, że mogę, jakiegoś zawału dostać, czy ze stresu zejść - odpowiedział Dariusz Zdrójkowski.

Mężczyzna ujawnił, że był to szok nie tylko dla jego rodziny, ale także dla przyjaciół. Wszystko przez to, że w naszym kraju to coś zupełnie nowego. Takiego programu jeszcze nie emitowano. Aby dowiedzieć się więcej szczegółów, zapraszamy do obejrzenia wideo.

