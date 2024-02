Aleksandra Szwed urodziła się 8 sierpnia 1990 roku w Warszawie. Popularność zyskała dzięki uwielbianemu serialowi "Rodzina zastępcza", gdzie grała od najmłodszych lat. Wcieliła się wtedy w rolę Elizy. 33-letnia aktorka i piosenkarka od 2013 roku jest w związku z koszykarzem Krzysztofem Białkowskim. Para doczekała się dwójki dzieci.

Do emisji show "Twoja twarz brzmi znajomo" pozostało niewiele czasu. Już 8 marca o godzinie 20.00 na Polsacie emitowany będzie pierwszy odcinek. W tym roku w show wystąpią najlepsi, ponieważ będzie to jubileuszowa 20. edycja programu. Na scenie pojawią się wyłącznie osoby, które w poprzednich latach zachwyciły widzów swoimi występami. Zobaczymy takie gwiazdy jak: Katarzyna Skrzynecka, Stefano Terrazzino, Mateusz Ziółko, Kacper Kuszewski, Filip Lato, Barbara Kurdej-Szatan, Maria Tyszkiewicz.i Aleksandra Szwed.

Niestety odnośnie ostatniej podanej osoby pojawiły się niemałe wątpliwości, czy aby na pewno wystąpi w formacie. Jak się okazało, Ola Szwed miała wypadek. Treningi do programu zaledwie się zaczęły (8. lutego), a już nieprzyjemna wiadomość i niepewność odnośnie występu aktorki zaniepokoiła fanów. Jak poinformował informator ShowNews.pl Ola Szwed parę dni temu złamała rękę.

Pojawiło się ważne pytanie, czy Aleksandra Szwed wystąpi w "Twoja twarz brzmi znajomo"?

Stało się to już kilka dni temu, więc Ola miała czas, by podjąć decyzję, co dalej z programem. Nie chciała rezygnować na ostatnią chwilę, bo to opóźniłoby pracę całej ekipy. Występuje z ręką w gipsie, chociaż widać, że ją to bardzo boli

- wyjawił informator ShowNews.