Nowy wygląd Małgorzaty Rozenek od kilku miesięcy jest tematem plotek. Gwiazdy TVN nie rozpoznalibyście już po starych zdjęciach. Rozenek musiała mierzyć się z niemałym hejtem, chociaż nigdy nie ukrywała, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Teraz Tomasz Jacyków ocenił jej przemianę.

Internauci dają sobie przyzwolenie na komentowanie wyglądu Małgorzaty Rozenek. Gwiazda TVN w końcu nie wytrzymała i podkreśliła: "Nigdy nie ukrywałam, że moja metamorfoza to efekt wielu różnych działań". Jej metamorfozę ocenił Tomasz Jacyków i nie przebierał w słowach:

Nowej twarzy nie ma się ot tak, tylko najpierw trzeba mieć rozum, potem trzeba mieć bardzo dużo siły i samozaparcia, potem trzeba bardzo dużo fizycznej pracy w to wszystko włożyć, a jeszcze do tego potrzebny jest ogrom pieniędzy

Tomasz Jacyków stanął w obronie gwiazdy TVN i podkreślił:

W związku z tym, te wszystkie osoby, które są zaniedbane bo im się nie chce, to bardzo łatwo jest krytykować. Ta kobieta, to nie ma znaczenia czy ja ją lubię, to jest tytan pracy, wygląda fenomenalnie, wygląda tak, że kopara opada. Ona stawia sprawę jasno i pokazuje, że nie trzeba wyglądać jak lalka, żeby wyglądać dobrze

- stwierdził.