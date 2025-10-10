Karol Wiśniewski, znany jako Friz, to jeden z najpopularniejszych polskich influencerów i przedsiębiorców. Lider Ekipy Friza, grupy twórców internetowych, która zdominowała polskiego YouTube’a, zbudował rozpoznawalność na codziennych vlogach i projektach biznesowych. Weronika Sowa, znana jako Wersow, to jego wieloletnia partnerka życiowa i również bardzo znana influencerka oraz piosenkarka.

Reklama

Para od lat dzieli się swoim życiem z fanami, zdobywając ogromną popularność. Kilka tygodni temu para poinformowała, że wzięła ślub. Teraz podzielili się nowymi ujęciami z tej wyjątkowej chwili.

Wersow i Friz pokazali zdjęcia ze ślubu

Wersow i Friz zorganizowali swój ślub w tajemnicy, z dala od mediów i blasku fleszy. Uroczystość odbyła się w malowniczej Grecji, gdzie zgromadzili się najbliżsi pary. Choć wiele ujęć z ceremonii i wesela pojawiło się w najnowszym filmie "Wersow i Friz. Miłość w czasach online", do tej pory w mediach społecznościowych zakochani oszczędnie dzielili się tą chwilą.

W końcu jednak nadszedł moment, w którym opublikowali więcej zdjęć z dnia ślubu. Pod serią romantycznych kadrów możemy przeczytać:

Nasz najlepszy dzień w życiu. Pełen miłości, emocji i bliskości. Wszystko było lepiej niż sobie wymarzyliśmy. Patrząc na te zdjęcia, czujemy pełnie szczęścia, która towarzyszyła nam tamtego dnia

Komentarze fanów nie zostawiają wątpliwości, że ci niecierpliwie czekali na fotorelację z tak ważnego wydarzenia.

Tak się cieszę, że wzięliście ślub!! Jestem z was bardzo dumna

Czekałam na te zdjęcia

Cudowna rodzinka. Werka, piękna suknia ślubna - idealnie dobrana do ciebie możemy przeczytać.

Wersow i Friz wydali na ślub blisko 2 miliony złotych!

Podczas występu w programie Kuby Wojewódzkiego para zdradziła, że całkowity koszt wesela wyniósł 2 mln zł. Za taką sumę niewątpliwie można kupić nawet 3 mieszkania pod Warszawą, ale zamiast inwestycji w nieruchomości, Karol i Weronika zdecydowali się na spełnienie marzenia o bajkowym ślubie.

Co ciekawe, do kosztów wliczono nie tylko samą uroczystość, ale również... wakacje dla wszystkich zaproszonych gości. Para zabrała bliskich na luksusowy wypoczynek, co tylko podkreśla skalę i wyjątkowość tego wydarzenia.

„Miłość w czasach online” – film dokumentalny nowożeńców

Nie poprzestając na samej uroczystości, Wersow i Friz postanowili stworzyć coś więcej – film dokumentalny pt. „FRIZ & WERSOW. Miłość w czasach online”. Produkcja miała swoją uroczystą premierę na początku października 2025 r. i od razu przyciągnęła ogromne zainteresowanie widzów i fanów influencerów.

Film pokazuje nie tylko kulisy przygotowań do ślubu, ale także ich wspólne życie i miłość, która zrodziła się w świecie internetu. Chociaż para liczyła na pozytywny odbiór, pierwsze recenzje nie były zbyt przychylne, a sama premiera spotkała się z mieszanymi reakcjami.

Reklama

Zobacz także: Mikołaj Roznerski przekazał wieści ws. syna. Długo milczał na ten temat