Friz i Wersow, czyli Karol Wiśniewski i Weronika Wiśniewska (wcześniej Sowa), to jedni z najpopularniejszych influencerów w Polsce. Para od dawna przyciąga uwagę mediów, ale tym razem przeszli samych siebie. Podczas wywiadu w programie „Kuba Wojewódzki” zdradzili, że koszt organizacji ich ślubu i wesela wyniósł aż 2 mln zł.

Ceremonia odbyła się za granicą w gronie rodziny i przyjaciół. Jak podkreślili nowożeńcy, kwota obejmowała nie tylko samą uroczystość, ale także zakwaterowanie dla wszystkich gości. W ramach promocji filmu dokumentalnego o ich ślubie, para udzieliła serii wywiadów, a liczba 2 mln zł natychmiast stała się tematem dnia w sieci.

Izabela Janachowska szczerze o kosztach ślubu Wersow i Friza

Po ujawnieniu tej zawrotnej sumy, media szybko zwróciły się do ekspertki ślubnej Izabeli Janachowskiej. Znana z występów w „Tańcu z gwiazdami” i późniejszej kariery w branży ślubnej, Janachowska odniosła się do sprawy z wyczuciem i bez oceniania.

W rozmowie z portalem Plotek.pl powiedziała:

Rozumiem, że temat kosztów wesela Friza i Wersow budzi ogromne emocje - duże kwoty zawsze przyciągają uwagę. Pamiętajmy, że organizacja ślubu i przyjęcia to bardzo indywidualna kwestia. Każda para ma inne potrzeby, marzenia i możliwości finansowe i to jest w porządku. - przyznała wprost Janachowska

Janachowska szczerze o Wersow i Frizie. "Myślę, że o ich finanse nie musimy się martwić"

Izabela Janachowska wyraźnie zaznaczyła, że nie ma jednej właściwej odpowiedzi na pytanie o „właściwy” budżet weselny. Jej zdaniem nie należy porównywać się do innych, a najważniejsze jest zadowolenie pary młodej.

Najważniejsze, żeby ten dzień był dokładnie taki, o jakim marzyli. Myślę, że o ich finanse nie musimy się martwić. - dodała

Taka postawa wywołała wiele pozytywnych reakcji. Ekspertka postawiła na empatię i indywidualne podejście.

A Wy, zgadzacie się z jej zdaniem?

Friz i Wersow na premierze filmu/Fot. Pawel Wodzynski/East New

