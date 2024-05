Chociaż oboje wygrali "Hotel Paradise", to z pieniędzmi z programu wyszła tylko Agnieszka. Zwycięzcy "Hotelu Paradise" gościli w naszym studiu i opowiedzieli o swoich emocjach związanych z programem. Okazuje się, że uczestniczka nie do końca cieszy się ze swojej wygranej w programie.

Agnieszka żałuje wygranej w "Hotelu Paradise 8"

Nie do wiary, co spotkało Agnieszkę po finale "Hotelu Paradise". W ostatnim odcinku, gdy okazało się, że to właśnie ona i Jędrek wygrywają program, musieli stanąć jeszcze na "ścieżce lojalności" i stanąć przed wyborem, czy dzielą się pieniędzmi na pół, czy może zdecydują się na rzut kulą i zgarną wszystko dla siebie. Właśnie na ten drugi krok zdecydowała się Agnieszka, by dodać końcówce programu pikanterii i nie zostać zapamiętana jako "zupa pomidorowa", którą każdy lubi. Niestety to wywołało oburzenie internautów, którzy nie szczędzą jej okrutnych słów. Niektórzy nawet nie oszczędzają jej rodziny, co postanowiła zgłosić odpowiednim służbom.

Trochę żałuję, że byliśmy w tym finale, patrząc na tej hejt, który wylał się w internecie - powiedziała Agnieszka w rozmowie z Party.pl.

Co jeszcze Agnieszka i Jędrek powiedzieli na temat "Hotelu Paradise"? I co ich skłoniło do udziału w programie? Zobaczcie nasz nowy wywiad.

