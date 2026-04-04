Kamil Nożyński i Izabela Skierska w rozmowie z Party.pl odnieśli się do werdyktu widzów w piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Para zabrała również głos ws. dogrywki w kolejnej odsłonie show Polsatu.

Nożyński i Skierska zaskoczeni decyzją produkcji 'Tańca z Gwiazdami"

Emocje po piątym odcinku osiemnastej edycji tanecznego show Polsatu wciąż nie opadają. Niestety, tym razem aż dwie pary pożegnały się z programem. Natsu i Matueusz Pawłowski odpadli z "Tańca z Gwiazdami", a w sieci rozpętała się burza w sprawie werdyktu widzów. Nie tylko odpadnięcie influencerki i gwiazdora serialu "Rodzinka.pl" wzbudziło sporo emocji. Sporo komentarzy wywołała również decyzja produkcji "Tańca z Gwiazdami" - w minioną niedzielę okazało się bowiem, że na początku szóstego odcinka odbędzie się dogrywka pomiędzy Kamilem Nożyńskim i Izabelą Skierską, a Izabellą Miko i Albertem Kosińskim. Takiego zwrotu akcji nie spodziewał się nikt, nawet sami uczestnicy show.

Kamil Nożyński i Izabela Skierska nie ukrywali emocji i zaskoczenia w rozmowie z reporterką Party.pl.

Te emocje są tak duże bo to jest coś niespodziewanego. My się nie mogliśmy przygotować na ten scenariusz i na pewno każdy uczestnik potwierdzi, że jak tylko usłyszeliśmy, że jest jakaś zmiana, że coś się wydarzy o czym my nie mamy pojęcia, no to nie jesteś w stanie się na to przygotować mówiła tancerka.

Kamil Nożyński spodziewał się, że przejdzie do następnego odcinka?

Nie wiem, jestem jeszcze skołowany trochę tym, co się stało teraz. Z jednej strony bardzo się cieszę, że przechodzimy do następnego odcinka, z drugiej stało się coś, na co nie byłem totalnie przygotowany komentował aktor.

