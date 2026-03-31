Sebastian Fabijański i Natalia "Natsu" Karczmarczyk rywalizowali ze sobą na jednym parkiecie w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktor w wywiadzie dla Party.pl zdradził, jakie zachowania influencerki zauważył za kulisami. Nie gryzł się w język i postawił na szczerość.

Sebastian Fabijański szczerze o Natsu w "Tańcu z Gwiazdami"

Tuż po zakończeni 5. odcinka "Tańca z Gwiazdami" jasne było, że z programem pożegnali się Natsu i Mateusz Pawłowski. Sebastian Fabijański wraz ze swoją taneczną partnerką Julią Suryś przyznali, że nie spodziewali się takiego wyniku, potwierdzając, że informacja była trzymana w tajemnicy do samego werdyktu.

Końcówka mocna. Kompletnie nic, żadnego przecieku. Szczelni byli bardzo przyznali.

Fabijański postanowił też docenić sposób, w jaki Natalia Karczmarczyk zakończyła swoją przygodę w "Tańcu z Gwiazdami".

Natsu, mimo że odpadła, to zrobiła to z taką klasą i tak super. Mam nadzieje, że to jej tak dużo pozytywnego przyniesie, że w taki sposób się pożegnała z ludźmi i z tym programem. Myślę, że to jest bardzo fajne, że tak to uniosła powiedział Fabijański.

W dalszej części rozmowy aktor przyznał też, że obserwując Natsu za kulisami programu, widział, że udział w "TzG" nie był dla niej łatwym wyzwaniem. Zwrócił uwagę na charakter jej codziennej pracy jako influencerki, a także wyjawił to, co nie miało szansy być pokazane widzom w telewizji.

Ona prawdopodobnie niewiele miała do czynienia z performancem live. W swoim życiu zawsze miała wszystko pod kontrolą. To wszystko, co dostarczała ludziom, było produkowane przez nią. Tutaj musisz dać się porwać. (...) Obserwowałem jej walkę taką. Widać było, że dzielnie walczyła. Widziałem czasami w kulisach, że ją to gniotło, że to było dla nie trudne wyznał Sebastian.

Aktor razem ze swoją partnerką taneczną zostali też zapytani, którą parę obstawiali w trakcie tak zwanej "odpadanki" w 5. odcinku.

