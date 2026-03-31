Kamil Nożyński i Izabela Skierska w "Tańcu z Gwiazdami" zaprezentowali się w gorącej rumbie. Romantyzmu nie zabrakło również w materale poprzedzającym ich występ. O ich relacji rozpisują się widzowie, a Tomasz Wygoda zapytany o tę dwójkę, nie ukrywał entuzjazmu.

Tomasz Wygoda o Skierskiej i Nożyńskim. Wspomina o weselu

Fani "Tańca z Gwiazdami" dopatrują się romansu pomiędzy Izabelą Skierską a Kamilem Nożyńskim. Szczególnie, że aktor napisał nawet dla swojej programowej partnerki piosenkę. Pięknych słów nie zabrakło również podczas 5. odcinka tanecznego show. Kamil Nożyński w poruszających słowach zwrócił się do Izabeli Skierskiej: "Myślałem, że zamknąłem swoje serce raz na zawsze, ale Ty przez taniec i siebie je otworzyłaś. Miłość i pożądanie to rumba i jestem w stanie to znaleźć, szczególnie przy Tobie".

Jak relacje Kamila Nożyńskiego i Izabeli Skierskiej widzi juror programu "Taniec z Gwiazdami"?

O jejku, dzisiaj były prawie oświadczyny. Ewa się nabrała, ja też. Prawie buziak... Iza jest piękną dziewczyną. (...) Słuchajcie... co ja mam powiedzieć. (...) Życzmy im, jak najlepiej, bo jest fajny chłopak, taki męski, jak się czasami uśmiechnie to inny człowiek. A Iza? Cudowna. No życzmy im. Bedziemy może mieli w końcu jakieś wesele.

