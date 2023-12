W wywiadzie dla Party.pl, Nicola z "Rolnik szuka żony" odniosła się do zarzutów Darka, że "nie umiała donieść szklanki z herbatą" oraz skomentowała swój wiralowy filmik, którym wyśmiała całą tę sytuację. Koniecznie musicie to zobaczyć.

Darek z "Rolnik szuka żony" rzucił Nicolę. Widzowie przecierali oczy ze zdumienia, kiedy okazało się, że relacja pomiędzy rolnikiem a jego wybranką to już przeszłość. Nicola nie potrafiła powstrzymać łez podczas konfrontacji z Darkiem i emocji po tym, jak ją potraktował. W programie widzowie usłyszeli m. in. jak Darek zarzuca swojej kandydatce, że "nie umiała donieść szklanki z herbatą".

Jestem może trochę osobą nieogarniętą czy może lekko bałaganiarą, ale ja się odnajduje w swoim chaosie i jakby on mi to zarzucił to spoko. Albo, że nie umiem gotować, to bym powiedziała ok chłopie. Ale jak on mi to zarzucił z tą herbatą... To było dla mnie tak śmieszne. Ja nawet nie pamiętam takiej sytuacji, po prostu wydaje mi się, że szukał wymówki a nie umiał wprost powiedzieć, no nie spełnia moich wymogów.

komentowała Nicola w rozmowie z Party.pl