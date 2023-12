Związek Nicoli i Darka z "Rolnik szuka żony" nie przetrwał, ale uczestniczka show przyznaje, że dzięki programowi nawiązała sporo nowych znajomości, a jedną z nich jest relacja z Mikołajem. Od jakiegoś czasu internauci rozpisują się, że idealnie by do siebie pasowali. Teraz Nicola w rozmowie z Party.pl zdradziła, co ich łączy.

Nicola z "Rolnika" o relacji z Mikołajem. Co ich łączy?

Nicola z 10. edycji "Rolnik szuka żony" napisała list do Darka z nadzieją, że uda im się stworzyć udany związek. Niestety tak się nie stało. W tej samej edycji pojawił się również Mikołaj, który napisał list do Ani, która ostatecznie go nie wybrała. Nicola i Mikołaj nie znaleźli drugiej połówki w miłosnych hicie TVP, ale udało im się nawiązać nowe znajomości, które trwają do dziś. W mediach społecznościowych internauci zaczęli pisać, że kandydatka Darka i kandydat Ani byliby świetną parą. W rozmowie z Party.pl Nicola postanowiła zdradzić, jak wyglądają ich relacje.

W sumie mamy taką swoją małą paczkę z tej 10. edycji., ogólnie bardzo się lubimy, bo cała nasza ekipa mamy bardzo taki wspólny język, jakieś wspólne zainteresowania i po prostu fajnie się czujemy w swoim towarzystwie. (...) Fajnie spędzamy razem czas i niech tak zostanie — powiedziała Nicola.

