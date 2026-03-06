Okazuje się, że prowadząca "Królową przetrwania" była ogromnym wsparciem dla uczestniczek, nie tracąc przy tym ani krzty profesjonalizmu. Jako gospodyni programu musiała zachować zdecydowanie i autorytet, ale mimo tego bohaterki show zawsze mogły liczyć na jej ciepłe słowo i dobrą radę. Zobaczcie, jakie ciekawostki zdradziła nam jeszcze Nicol.

Nicol Pniewska gwiazdą "Królowej przetrwania"

Nicol Pniewska to jedna z najbardziej komentowanych uczestniczek trzeciej edycji hitowego show Królowa przetrwania. 19‑latka już wcześniej wzbudziła sporo zainteresowania w mediach - stało się tak głównie za sprawą jej burzliwego związku z Allanem Krupą, synem Edyta Górniak, który był szeroko opisywany przez tabloidy. Młoda celebrytka pochodzi z zamożnej rodziny, a jej ojciec wspiera jej muzyczne ambicje. Sama Nicol próbuje swoich sił jako wokalistka i influencerka, publikując materiały i relacje na Instagramie.

W "Królowej przetrwania" młoda celebrytka zapowiada, że pokaże swoje prawdziwe oblicze i zakończy temat dawnych dramatów z byłym partnerem. Już w premierowych odcinkach wraca do rozmów o swoim życiu uczuciowym i medialnych kontrowersjach, nie szczędząc szczerych wyznań przed kamerami.

Nicol Pniewska o Małgorzacie Rozenek w "Królowej przetrwania"

Na oficjalnej premierze trzeciej edycji "Królowej przetrwania" nie mogło zabraknąć Nicol Pniewskiej, z którą mieliśmy okazję zamienić kilka słów. Uczestniczka reality show opowiedziała przed naszą kamerą, jak ocenia współpracę z prowadzącą - Małgorzatą Rozenek-Majdan na planie programu.

Były momenty jak test wiedzy na przykład, gdzie patrzyła na nas krzywo i nie wiedziałyśmy za bardzo co powiedzieć. (...) Wiadomo, że musiała być prowadzącą więc musiała być taka solidna w tym wszystkim, twarda. Ale była bardzo miła ujawniła Nicol.

