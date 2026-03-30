Natsu mocno po odpadnięciu z "Tańca z gwiazdami". "Mam to gdzieś"

Choć początkowo według bukmacherów Natsu była faworytką do zgarnięcia Kryształowej Kuli, już po pierwszym odcinku „Tańca z gwiazdami” pojawiły się sygnały, że telewizyjny show to być może nie jest format dla influencerki. Uczestniczka nie najlepiej radziła sobie ze stresem, co dało się odczuć na parkiecie. Natalia Karczmarczyk zgarniała niskie noty od jurorów, a w piątym odcinku pożegnała się z produkcją. W rozmowie z naszą reporterką podsumowała swoją przygodę z „Tańcem z gwiazdami”.

Natsu podsumował udział w „Tańcu z gwiazdami”. Przeczuwała, że odpadnie

Zaraz po tym, jak Natsu odpadła z „Tańca z gwiazdami”, influencerka udzieliła wywiadu naszej reporterce. Uczestniczka przyznała, że nie czuje się mocno rozczarowana, ponieważ przeczuwała, że jej przygoda z tanecznym programem Polsatu powoli zbliża się do końca.

Nie ma dramatu. Myślałam, że będzie mi przykro, ale też czułam to w kościach. Wydaje mi się, że takie rzeczy się czuje. Ja tak coś czuła, że coś kurde jest nie tak dzisiaj. Ale robimy to przynajmniej w dobrym stylu stwierdziła.

Choć Natsu mogła liczyć na ogromne wsparcie swoich fanów, to przyznała, że niskie oceny jury prawdopodobnie mogły mieć wpływ na jej odbiór u widzów. Influencerka stwierdziła jednak, że rzeczywiście nie ma talentu do tańca.

Wydaje mi się, że jury jednak jest dość mocno opiniotwórcze. Dzisiaj nie usłyszeliśmy żadnej pochwały, a uważam, że to był mój najlepszy taniec. No i lawinowo się to posypało. Ale nie ma co ukrywać, ja też nie mam jakiegoś wielkiego drygu do tańca. Mimo że to był najlepszy taniec, to i tak nie był jakiś fantastyczny przyznała.

W dalszej części Natsu podkreśliła, że w tej edycji „Tańca z gwiazdami” bierze udział mnóstwo utalentowanych uczestników, którzy prezentują bardzo wysoki poziom.

Mamy dużo dobrze tańczących par w tej edycji. Wydaje mi się, że oni zasługują na to, żeby przejść dalej. Ja też się trochę męczyłam w tym tańcu. Szkoda mi trochę Wojtka, mógłby dalej dojść, ale niestety trafił na takie drewno dodała.

Natsu jest obrażona na jury po odpadnięciu z „Tańca z gwiazdami”? Mocna deklaracja

W rozmowie z naszą reporterką Natsu przyznała, że udział w „Tańcu z gwiazdami” wiele ją kosztował. Influencerka stwierdziła, że ostatnie tygodnie były dla niej bardzo stresujące i intensywne. Dodała, że na co dzień ma inne zajęcia, którym woli się poświęcić.

Trochę tak. To była fajna przygoda i jakbym miała zostać w niej jeszcze dłużej, to bym się cieszyła. To nie jest tak, że się cieszę, że odpadłam, ale kamień z serca. To było dla mnie bardzo stresujące, ciężkie, intensywne… Ja mam co robić w życiu powiedziała.

Dodała, że skoro już odpadła z „Tańca z gwiazdami”, może przestać przejmować się czymkolwiek związanym z programem. Nie ukrywała, że brakowało jej trochę serdeczności i wsparcia ze strony jurorów.

Ja obrażona nie jestem, bo w tym momencie mam to gdzieś. Tak szczerze, odpadłam i teraz jest mi to obojętne. Brakowało mi tylko wsparcia na zasadzie… bardzo mało pochwał usłyszałam w tym programie od jury. Uważam, że były osoby, które usłyszały tych pochwał więcej, a tańce były na podobnym poziomie jak moje. Dostawaliśmy cały czas przytyki odnośnie choreografii, a to nie ja ustawiałam choreografię, teraz nawet nie Wojtek. Trochę mi tego brakowało, ale taka jest rola jury wyjaśniła.

Na koniec pojawiła się mocna deklaracja. Natsu stwierdziła, że świat telewizji jest kompletnie inny od Internetu. Przyznała, że być może jeszcze jej droga z telewizją się przetnie, ale zadeklarowała, że nie ma zamiaru brać udziału w tanecznych ani muzycznych show.

