W piątym odcinku „Tańca z gwiazdami” Izabella Miko zaskoczyła szczerością, gdy zeszła z parkietu na temat życia poza światłami reflektorów. Zamiast opowiadać o blaskach kariery, wróciła do momentu, w którym wszystko dopiero się zaczynało w Stanach Zjednoczonych. Aktorka podkreśliła, że jej start był trudny i pełen sytuacji, które wymagały hartu ducha. Wprost przyznała, że zdarzało jej się chodzić na spotkania AA, bo tam można było dostać za darmo jedzenie i picie.

Izabella Miko o trudnych początkach w USA

Izabella Miko opisała, że w USA brała się za zajęcia, które miały dać jej choć minimalne poczucie bezpieczeństwa i realną szansę, by dalej rozwijać się artystycznie. Wśród wymienionych doświadczeń pojawiło się sprzątanie łazienek. Dorabiała też na Time Square. To właśnie tam sprzedawała baterie, żeby móc mieć za darmo lekcje tańca. Szczególną uwagę zwróciło wyznanie o korzystaniu darmowych posiłków na spotkaniach AA.

Wkładanie mnie w sytuacje niekomfortowe jest dobre dla mnie, ponieważ ja wtedy rosnę i rozwijam się jako człowiek. Niewiele osób wie, że moje początki były ciężkie — sprzątanie łazienek, czy sprzedawanie baterii na Time Square, żeby mieć za darmo lekcje tańca. opowiedziała Miko w „Tańcu z gwiazdami”

Chodziłam też na spotkania AA, bo tam dawali za darmo jedzenie i picie. Wiele osób nie przyznaje się do takich początków, bo myślą, że to jest upokarzające. Ja uważam, że to było bardzo budujące wyjaśniła.

To kolejne osobiste wyznanie aktorki w tanecznym programie Polsatu. Niedawno za kulisami "Tańca z Gwiazdami" Izabella Miko wyjaśniła, dlaczego zmieniła nazwisko.

Izabella Miko uczęszczała do szkoły baletowej. To budzi kontrowersje wśród fanów „Tańca z gwiazdami”

W tle tej historii wybrzmiała też droga, która zaprowadziła ją do Stanów Zjednoczonych. Izabella Miko w okresie nastoletnim wyjechała tam i rozpoczęła naukę w renomowanej szkole baletowej w ramach stypendium. To właśnie taniec miał być jej życiową ścieżką i wszystko wskazywało na to, że będzie konsekwentnie nią podążać. Sytuację zmieniła jednak poważna kontuzja, która pokrzyżowała plany i zmusiła ją do zmiany zawodowych marzeń. Warto przypomnieć, że niektórzy fani jeszcze przed rozpoczęciem 18. edycji „Tańca z gwiazdami” zarzucali, że to doświadczenie daje Miko przewagę nad innymi uczestnikami.

