Natsu i Wojtek Kucina występowali razem na parkiecie 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", a wokół ich relacji od samego początku nie brakowało spekulacji. Teraz wszystko stało się jasne - influencerka potwierdziła, że ich relacja przeniosła się także poza parkiet. Na jej Instagramie pojawiły się romantyczne zdjęcia z tancerzem.

Natsu i Wojtek Kucina potwierdzili związek

Natsu i Wojtek Kucina poznali się na parkiecie 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie stworzyli taneczny duet. Choć udział influencerki w programie nie należał do najłatwiejszych - od początku mierzyła się z krytycznymi ocenami jurorów. Ostatecznie Natalia Karczmarczyk odpadła z "Tańca z Gwiazdami" już w piątym odcinku - jednak show przyniosło jej coś znacznie cenniejszego niż rywalizacja o Kryształową Kulę.

W mediach społecznościowych Natsu pojawiła się seria zdjęć i krótkich nagrań z tancerzem, na których para nie ukrywa wzajemnej czułości. Tym samym influencerka potwierdziła, że ich relacja przeniosła się poza parkiet, a ona i Wojtek Kucina są zakochani i tworzą związek także w życiu prywatnym.

Ale jaja co? N ma chłopaka napisała Natsu.

W komentarzach błyskawicznie zaroiło się od gratulacji. Fani Natsu i Kuciny nie szczędzili im miłych słów w komentarzach.

Wiedziałam

Szczęścia

Nie wygrali programu ale wygrali siebie pisali internauci.

O relacji Natsu i Kuciny spekulowano od dawna

O relacji Natsu i Wojtka Kuciny mówiło się właściwie od pierwszych odcinków "Tańca z Gwiazdami". Widzowie szybko zauważyli, że między partnerami pojawiła się wyjątkowa chemia, która wykraczała poza zwykłą współpracę taneczną. Ich wspólne występy, pełne emocji i bliskości, a także naturalność w kontaktach poza parkietem sprawiły, że wielu fanów zaczęło podejrzewać, że łączy ich coś więcej niż tylko treningi i choreografie.

Spekulacje podsycały również drobne gesty i spojrzenia, które nie umykały uwadze widzów - czułe zachowanie, swoboda w swoim towarzystwie czy wyraźna nić porozumienia. Internauci często podkreślali, że świetnie do siebie pasują i nadają na tych samych falach. Z czasem stało się jasne, że intensywne treningi i wspólnie spędzany czas tylko umocniły ich relację, a to, co zaczęło się na parkiecie, mogło przerodzić się w coś znacznie głębszego. Natsu i Wojciech Kucina spędzili wspólne święta wielkanocne na Mazurach, a dzień po oficjalnie już potwierdzili swój związek.

