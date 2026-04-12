Natsu i Wojtek Kucina sa parą. Wystarczyło zaledwie kilka tygodni, aby między tą dwójką zaiskrzyło. Wspólne treningi, godziny spędzone na sali tanecznej zaprocentowały i para choć szybko pożegnała się z "Tańcem z Gwiazdami", to znalazła coś cennego i wygrali uczucie. Teraz przed nimi wielka próba, bo ich związek przeniósł się z programu do rzeczywistości. Tymczasem Natsu zdradza, jak to wszystko się zaczęło...

Natsu i Wojtek Kucina odpadli z "Tańca z Gwazdami" w piątym odcinku, ale podczas ich udziału w programie widzowie wychwycili wyjątkowe porozumienie w tańcu, swobodę w kontaktach i energię, która nie wyglądała na wyłącznie zawodową. Takie sygnały błyskawicznie zaczynają żyć własnym życiem, zwłaszcza gdy duet jest często widywany razem także poza próbami.

Potem mocno wybrzmiał wątek wspólnego wyjazdu na Mazury na wielkanocny weekend. Taki plan automatycznie uruchomił komentarze. Jeśli ktoś spędza święta razem, trudno udawać, że to tylko przypadkowa znajomość z programu. Ostatecznie Natsu i Wojtek Kucina zdecydowali się potwierdzić, że są parą , a połączył ich "Taniec z Gwiazdami".

Natsu i Wojtek Kucina opowiedzieli o swojej pierwszej randce!

Natalia Karczmarczyk i Wojtek Kucina w "Halo tu Polsat" opowiadali o swoim związku, a w wywiadzie z reporterką Party.pl Simoną Stolnicką ujawnili, jak wyglądała ich pierwsza randka. Powiedzieli też o pierwszym pocałunku. Ale zaskoczenie!

My często chodziliśmy sobie razem coś zjeść, na jakieś spacery, ale pierwsza jaka mi przychodzi na myśl to ta radomska. Nie to nie była radomska, łódzka... To nie była pierwsza, ale taka, która mi utkwiła w pamięci - wyznała Natsu

Przy okazji wyznała, że już w "Tańcu z Gwiazdami" okazywali sobie uczucia i nie ukrywali się przed innymi:

Widzieli, jak się całowaliśmy. (...) My się nie kryliśmy przed uczestnikami.

związek Natsu i Wojciecha Kuciny fot. Instagram @natalia.karczmarczyk