Natsu wspomina swoje początki. Pamiętacie, że grała Ewę w "Szkole"?
Zbliża się odcinek "Tańca z Gwiazdami" o tematyce guilty pleasure. Natsu nie ukrywa, że uwielbia oglądać paradokumenty i reality show. Nie wszyscy mogą wiedzieć, że właśnie w jednym z paradokumentów zaczęła się jej przygoda z rozpoznawalnością. "Ja byłam wtedy nastolatką, więc przy okazji sobie dorabiałam jakieś pieniądze".
Dziś Natsu jest jedną z najpopularniejszych w Polsce influencerek. Mało kto jednak pamięta jej początki. Natalia Karczmarczyk zasłynęła w sieci rolą Ewy w paradokumencie "Szkoła". Jak dziś wspomina to doświadczenie?
Natalia Karczmarczyk o roli w "Szkole"
Natalia Karczmarczyk pierwsze kroki w mediach stawiała jako aktorka paradokumentu. Widzowie doskonale pamiętają ją z serialu "Szkoła", gdzie wcielała się w rolę Ewy Karasiewicz. Dziś jedna z czołowych polskich influencerek nie ukrywa:
To był mój taki pierwszy krok w mediach.
To właśnie dzięki serialowi zaczęła zdobywać pierwszą popularność w sieci i budować swój wizerunek. W późniejszych latach zdecydowała się rozwijać jako influencerka i youtuberka. Ogromną popularność przyniósł jej udział w projekcie Team X oraz związek z Marcinem Dubielem. Dziś Natsu jest gwiazdą "Tańca z Gwiazdami", a najbliższy odcinek będzie miał tematykę guilty pleasure. Natsu, która próbowała sił w paradokumencie, sama nie ukrywa, że wciąż uwielbia je oglądać. W rozmowie z Party.pl przyznała:
Ja kocham oglądać paradokumenty i jakieś reality show, to jest moje guilty pleasure
Jak wspomina swoje początki i grę w serialu "Szkoła"? Zobaczcie, co zdradziła nam Natsu.
Warto przypomnieć, że nie tylko Natsu zaczynała w "Szkole". W tym samym serialu grała popularna dziś Monika Kociołek, Oliwia Bosowska czy Maja Firek.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby YouTube i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.