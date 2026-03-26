Magdalena Tarnowska komentuje czułe zdjęcia z Bagim. Przerwała milczenie

Magdalena Tarnowska i Bagi podbili serca widzów w „Tańcu z gwiazdami”. Po zakończeniu tanecznego programu fani zaczęli podejrzewać, że tancerka i influencer bardzo się do siebie zbliżyli, a ich relacja wyszła poza ramy przyjaźni. Ulubieńcy widzów jednak studzili atmosferę wokół siebie i podkreślali, że nie są parą. Natomiast w ostatnim czasie byli coraz częściej widywani razem, a zdjęcia, które niedawno pojawiły się w sieci, jeszcze bardziej rozpaliły internautów.

Magdalena Tarnowska skomentowała zdjęcia z Bagim. „Zestresowały mnie”

Pod koniec marca Bagi i Magdalena Tarnowska zostali przyłapani w środku nocy pod popularnym lokalem z fast foodem. Najbardziej wyobraźnię fanów rozpalił kadr sugerujący, że między gwiazdami doszło do pocałunku. Do tej pory tancerka i influencer nie chcieli nazywać relacji, jaka ich łączy.

Wreszcie po publikacji pełnych czułości zdjęć Magdalena Tarnowska postanowiła przerwać milczenie. Na łamach Pomponika tancerka przyznała, że to dla niej nowa sytuacja. Choć widziała, że idąc do „Tańca z gwiazdami” staje się osobą publiczną, wcześniej nie musiała uważać na paparazzi.

Ja szłam do programu „Taniec z gwiazdami” z pełną świadomością tego, że mogę być osobą medialną i faktycznie gdzieś tam na portalach się pojawiać, więc nie chcę być hipokrytką, ale jest to czasem stresujące powiedziała.

W wywiadzie Tarnowska ujawniła, że o pojawieniu się zdjęć w przestrzeni publicznej dowiedziała się podczas treningu z Piotrem Kędzierskim do kolejnego odcinka „Tańca z gwiazdami”.

Robiłam choreografię. I wiecie, dla mnie to jest nowa rzecz. Wiadomo, zestresowały mnie. Że po prostu jedziemy sobie z Mikołajem i są robione zdjęcia. Nie wiem, czy ktoś za nami jechał, nie mam zielonego pojęcia, jak to działa, bo jestem w tym tak jak już powiedziałam nowa wyjaśniła.

Magdalena Tarnowska mówi o zdjęciach z Bagim. Docenia reakcję

W rozmowie z Pomponikiem Magdalena Tarnowska przyznała, że zbudowała ją reakcja fanów. Internauci, mimo że z wypiekami na twarzy śledzą doniesienia o relacji tancerki i Bagiego, to stwierdzili, że paparazzi przekroczyli granicę prywatności, śledząc parę w środku nocy.

Jak czytałam fajne komentarze ludzi, i bardzo miło, wspierająco pisali, żeby jednak zostawić trochę tej prywatności. Uważam, że jesteśmy osobami publicznymi. I też byłabym hipokrytką jakbym teraz mówiła: o, beznadziejnie. Bo gdzieś tam dałam na to zgodę, wchodząc do telewizji. To nadal miło jest, że ludzie jednak widzą i nawet pomagają wyjaśniła tancerka.

Głos zabrał też Piotr Kędzierski, który wyraził wsparcie dla swojej tanecznej partnerki z „Tańca z gwiazdami”. Zaapelował, by media dały jej odrobinę prywatności, zwłaszcza że pracuje do późnych godzin.

Dajcie im spokoju zjeść o pierwszej nocy, dobrze? Po ciężkim dniu w niedzielę dziewczyna zasłużyła przekazał Kędzierski.

