Tylko u nas: Natsu i Kinny Zimmer są parą? Mamy komentarz influencerki
Towarzyszy jej podczas odcinków na żywo "Tańca z Gwiazdami", fani doszukują się dowodów na to, że może ich łączyć coś więcej. Zapytaliśmy Natsu o relację z raperem. Co łączy ją z Kinnym Zimmerem? Odpowiedziała krótko i odniosła się do działalności Tiktokowych detektywów.
Internauci jakiś czas temu zauważyli, że raper komentuje posty Natsu, w dodatku towarzyszył jej w "Tańcu z Gwiazdami" podczas Dnia Kobiet, a także chwalił się zdjęciem kwiatów, do których dorzucił opis, który pasował od tego, który zostawił pod jej zdjęciem. Czy faktycznie Natsu i Kinny Zimmer mają się ku sobie? Zapytaliśmy.
Czy Natsu i Kinny Zimmer są parą?
Natsu największą popularność zyskała w momencie, w którym dołączyła do Teamu X. Głośno było również o jej związku z Marcinem Dubielem. Po rozstaniu nie chce jednak głośno mówić o swoim życiu miłosnym, a fani doszukują się dowodów na temat nowej relacji. W sieci spekuluje się, że nowym chłopakiem Natsu jest Kinny Zimmer. Raper kibicował jej nawet podczas odcinka "Tańca z Gwiazdami", który miał miejsce w Dzień Kobiet.
Natsu zapytana przez reporterkę Party.pl o relacje z Kinnym Zimmerem odpowiedziała, że często można go zobaczyć na planie, ponieważ "jest fanem Tańca z Gwiazdami", a odpowiadając na to, co ich łączy dodała lakonicznie:
My się po prostu znamy i kolegujemy.
Zapytana o to, czy nie męczą jej śledztwa tzw. Tiktokowych detektywów, odpowiedziała bardzo wymownie. Czyżby jednak coś było na rzeczy? Zobaczcie sami. Kulisy "Tańca z Gwiazdami" zawsze wywołują sporo emocji.
