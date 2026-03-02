Natalia Karczmarczyk, znana pod pseudonimem Natsu, podjęła się nowego wyzwania i zdecydowała się na udział w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Jak przyznaje sama influencerka, rozpoczęła przygotowania do show bez wcześniejszego doświadczenia tanecznego. Tym bardziej jej pierwszy występ był z pewnością dla niej bardzo stresujący. Natsu przed naszymi kamerami zdobyła się na szczere wyznanie i powiedziała wprost, co czuje po pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami".

Natsu krytycznie podsumowała występ w "Tańcu z Gwiazdami"

Pierwsze występy uczestników "Tańca z Gwiazdami" już za nami. Choć niektórzy wyraźnie cieszyli się ze swoich debiutów na parkiecie, inni podchodzili do nich bardzo krytycznie. Jedną z nich jest influencerka Natalia Karczmarczyk, która wyznała, że pierwszy występ kosztował ją "koszmarną" ilość stresu i emocji.

W rozmowie z Party.pl Natasu przyznała, że mimo wielu pochlebnych opinii od pozostałych par, sama nie była z siebie w pełni zadowolona.

Ja siebie zawiodłam. Liczyłam, że mogę pokazać się z lepszej strony wyznała Natsu.

Natsu szczerze o kolejnych występach w "TzG"

Po występie Natsu fani zarzucali jej widoczny "stres". Komentarze te jednak nie zdołały zniechęcić inluencerki do dalszej pracy. Choć w pierwszym odcinku nie brakowało emocji, Natalia Karczmarczyk patrzy w przyszłość z pozytywnym nastawieniem.

W dalszej rozmowie influencerka wyznała szczerą nadzieję, że z każdym kolejnym odcinkiem stres będzie mniejszy. Zwróciła się również do fanów, mówiąc wprost, że liczy na ich głosy w kolejnych odcinkach tanecznego show.

To był debiut więc wiem teraz jak będzie to wyglądało i liczę, że z każdym tygodniem będzie stres coraz mniejszy i, że ludzie będą na nas głosować i że będzie mi dane w końcu pozbyć się tego stresu opowiedziała przed naszymi kamerami.

Jeśli jesteście ciekawi, o czym jeszcze opowiedziała Natsu w rozmowie dla redakcji Party.pl, koniecznie obejrzyjcie nasze wideo dostępne powyżej! Nie uwierzycie, co Natsu powiedziała o swoim tanecznym partnerze.

