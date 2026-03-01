Premierowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" wzbudził ogromne emocje, a tuż przed pierwszym odcinkiem na czerwonym dywanie pojawiła się plejada gwiazd, które potem zasiadły na widowni, aby kibicować uczestnikom w pierwszym, niezwykle wymagającym odcinku. Na ściance nie zabrakło też uczestników i ich tancerzy. Zobaczcie, jak się zaprezentowali!

Plejada gwiazd w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami"!

1 marca 2026 roku to wielkie święto dla fanów "Tańca z Gwiazdami", którzy zobaczą aż dwanaście par, które po tygodniach intensywnych przygotowań po raz pierwszy zaprezentowały się przed publicznością oraz wymagającym jury. Każda z par przygotowała choreografie, które miały nie tylko zaimponować techniką, ale też poruszyć widzów swoją autentycznością. Zanim pochwalili się swoimi umiejętnościami na parkiecie, to gwiazdy tłumnie stawiły się na ściance.

Nie zabrakło Barbary Bursztynowicz, Aleksandra Mackiewicza z żoną, Natsu, Jaspera z Darią Sytą, Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino, Małgorzaty Potockiej, Kamila Nożyńskiego czy Sebastiana Fabijańskiego.

Jury zaskoczy pierwszymi surowymi ocenami?

W 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" uczestników niezmiennie ocenia czteroosobowe jury. Przewodnicząca Iwona Pavlović znana jest z bezkompromisowych ocen i dbałości o każdy szczegół techniczny. Wspiera ją aktorka Ewa Kasprzyk, a także tancerz i choreograf Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda. Każdy z jurorów bacznie przygląda się nie tylko krokom, ale również emocjom i scenicznemu wyrazowi uczestników.

Sądzicie, że w pierwszym odcinku, któryś z uczestników otrzyma cztery dziesiątki? Zobaczcie wszystkie gwiazdy, pozujące na czerwonym dywanie!

Kacper "Jasper" Porębski

Fot. Wojciech Olkusnik/East Warszawa

Zobacz także: Kulisy "Tańca z Gwiazdami". Edward Miszczak ujawnił żądania gwiazd

Paweł Deląg z partnerką

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Tomasz Karolak

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Kaeyra

Fot. Wojciech Olkusnik/East Warszawa

Piotr Kędzierski

fot Adam Jankowski/REPORTER

Krzysztof Ibisz z żoną

fot Adam Jankowski/REPORTER

Natsu

Fot. Wojciech Olkusnik/East Warszawa

Kamil Nożyński

fot Adam Jankowski/REPORTER

fot Adam Jankowski/REPORTER

Małgorzata Potocka

Fot. Wojciech Olkusnik/East Warszawa

Magda Bereda

Fot. Wojciech Olkusnik/East Warszawa

Aleksander Mackiewicz

fot Adam Jankowski/REPORTER

Barbara Bursztynowicz