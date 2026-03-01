Plejada gwiazd na widowni "Tańca z Gwiazdami"! Krzysztof Ibisz bryluje na ściance z żoną
Na antenie Polsatu wystartowała nowa edycja programu "Taniec z Gwiazdami". W premierowym odcinku wszystkie gwiazdorskie pary zaprezentowały swoje pierwsze tańce i stanęły przed wymagającym jury. A przed tanecznym show największe gwiazdy zaprezentowały się na czerwonym dywanie.
Premierowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" wzbudził ogromne emocje, a tuż przed pierwszym odcinkiem na czerwonym dywanie pojawiła się plejada gwiazd, które potem zasiadły na widowni, aby kibicować uczestnikom w pierwszym, niezwykle wymagającym odcinku. Na ściance nie zabrakło też uczestników i ich tancerzy. Zobaczcie, jak się zaprezentowali!
Plejada gwiazd w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami"!
1 marca 2026 roku to wielkie święto dla fanów "Tańca z Gwiazdami", którzy zobaczą aż dwanaście par, które po tygodniach intensywnych przygotowań po raz pierwszy zaprezentowały się przed publicznością oraz wymagającym jury. Każda z par przygotowała choreografie, które miały nie tylko zaimponować techniką, ale też poruszyć widzów swoją autentycznością. Zanim pochwalili się swoimi umiejętnościami na parkiecie, to gwiazdy tłumnie stawiły się na ściance.
Nie zabrakło Barbary Bursztynowicz, Aleksandra Mackiewicza z żoną, Natsu, Jaspera z Darią Sytą, Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino, Małgorzaty Potockiej, Kamila Nożyńskiego czy Sebastiana Fabijańskiego.
Jury zaskoczy pierwszymi surowymi ocenami?
W 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" uczestników niezmiennie ocenia czteroosobowe jury. Przewodnicząca Iwona Pavlović znana jest z bezkompromisowych ocen i dbałości o każdy szczegół techniczny. Wspiera ją aktorka Ewa Kasprzyk, a także tancerz i choreograf Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda. Każdy z jurorów bacznie przygląda się nie tylko krokom, ale również emocjom i scenicznemu wyrazowi uczestników.
Sądzicie, że w pierwszym odcinku, któryś z uczestników otrzyma cztery dziesiątki? Zobaczcie wszystkie gwiazdy, pozujące na czerwonym dywanie!
Kacper "Jasper" Porębski
Zobacz także: Kulisy "Tańca z Gwiazdami". Edward Miszczak ujawnił żądania gwiazd
Paweł Deląg z partnerką
Tomasz Karolak
Kaeyra
Piotr Kędzierski
Krzysztof Ibisz z żoną
Natsu
Kamil Nożyński
Małgorzata Potocka
Magda Bereda
Aleksander Mackiewicz
Barbara Bursztynowicz