Natsu i Wojciech Kucina w rozmowie z Party.pl opowiedzieli o swoim związku. Zakochani niedwno ogłosili, że są razem, a kilka dni temu zadebiutowali jako para w programie "Halo tu Polsat". Po zejściu z anteny nasza reporterka zapytała Natsu i Wojciecha Kucinę o to, co ich w sobie urzekło.

Natsu była jedną z uczestniczek osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". I chociaż jeszcze przed startem programu była typowana na faworytkę to już po premierze musiała zmierzyć się z ostrymi komentarzami i niskimi ocenami od jurorów. Niestety, w piątym odcinku Natsu odpadła z "Tańca z Gwiazdami", co wywołało poruszenie w sieci. Po tym, jak influencerka i Wojciech Kucina pożegnali się z programem zaczęły pojawiać się plotki, że pomiędzy parą pojawiło się uczucie. Sami zainteresowani poczatkowo milczeli, ale ostatecznie opublikowali wymowne kadry i wtedy stało się jasne, że Natsu i Wojciech Kucina z "TzG" są parą.

Dziś zakochani chętnie pokazują się razem i mówią o swoim związku. Po wizycie w "Halo tu Polsat" para rozmawiała z reporterką Party.pl, która zapytała ich o to, co ich w sobie urzekło. Tancerz od razu powiedział, że chociaż w programie Polsatu mówił o poczuciu humoru Natsu, to teraz stawia na cos innego.

Wrażliwość, bo jest bardzo wrażliwa. Tam poczucie humoru powiedziałem... Kurczę, co ja powiedziałem? Ma poczucie humoru i my dużo się śmiejemy, ale to ta wrażliwość zaczął tłumaczyć Wojciech Kucina.

Powiedziałam tam na kanapie, że opiekuńczość więc teraz powiem coś innego. Dla mnie bardzo ważna jest jego determinacja i to, że bardzo lubi wygrywać. Jest taki nieustępliwy. Ja też potrzebuję mieć obok siebie partnera, który pchnie mnie w górę, a nie demotywuje i nie stopuje. wyjawiła z kolei Natsu.

Nagle padło pytanie o wcześniejsze relacje, a Natsu zaczęła mówić o byłym partnerze. Co ujawniła przed naszą kamerą? Zobaczcie nasz materiał wideo i posłuchajcie sami.

