Internauci reagują na związek Natsu i Wojciecha Kuciny. To już koniec spekulacji
Natsu, czyli Natalia Karczmarczyk i Wojciech Kucina oficjalnie potwierdzili, że są parą. Influencerka opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć i nagrań z tancerzem, kończąc spekulacje na temat ich relacji, która zaczęła się na parkiecie. Internauci już ruszyli z gratulacjami, a ich konta na Instagramie zalała fala komentarzy.
Natsu i Wojciech Kucina oficjalnie są parą
Poznali się podczas 18. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie tworzyli duet taneczny. Widzowie szybko zaczęli zwracać uwagę na ich porozumienie i energię w występach, a później także na to, jak dużo czasu spędzają razem poza choreografiami. Gdy emocje po odcinkach opadły, a Natsu i Wojciech Kucina odpadli z "Tańca z Gwiazdami" pojawiły się spekulacje na temat ich relacji.
Teraz fani pary otrzymali to, na co czekali. Natsu oficjalnie ogłosiła swój związek z Wojtkiem Kuciną. W ich wspólnej publikacji pojawiła się seria kadrów i wideo z Kuciną, a opis został sformułowany w żartobnym tonie, ale wprost sugeruje, że influencerka ma chłopaka. Para zamiast robić medialny spektakl, pokazała kilka osobistych momentów i postawili kropkę, ogłaszając swój związek.
Internauci reagują na związek Natsu i Wojciecha Kuciny
Fani influencerki i tancerza, którzy od początku kibicowali im w "Tańcu z Gwiazdami" teraz trzymają kciuki za ich relację. Już wiadomo, że para razem spędziła wielkanocny weekend i wygląda na to, że doskonale się razem bawią. Ich najnowsze, wspólne zdjęcia nie pozostawiają już wątpliwości, że są parą, a internauci życzą im dużo szczęścia, podkreślając, że Natsu zamiast kryształowej kuli w programie znalazła miłość:
Szczęścia
A mówiłem że to moja ulubiona para
Słodziaki!! 😍 Dużo szczęścia!!
Może nie wygrałaś krysztalowej kuli ale coś innego ❤️
Co więcej, internauci podkreślają, że "Taniec z Gwiazdami" łączy ludzi w pary lepiej niż popularne aplikacje randkowe.
Jak zwykle Taniec z gwiazdami łączy
@tanieczgwiazdami statystyki w dobieraniu macie lepsze niż @tinder
