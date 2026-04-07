To już nie domysły: Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina potwierdzili, że są razem. W mediach społecznościowych pojawiły się romantyczne ujęcia i krótkie nagrania, na których nie ma miejsca na przypadkową "chemię z parkietu", a jest bliskość, czułość i jasny sygnał, że ta znajomość wyszła poza ramy telewizyjnego show. Natsu pisze wprost, że ma chłopaka, a co na to jej fani? Te komentarze mówią wszystko!

Natsu i Wojciech Kucina oficjalnie są parą

Poznali się podczas 18. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie tworzyli duet taneczny. Widzowie szybko zaczęli zwracać uwagę na ich porozumienie i energię w występach, a później także na to, jak dużo czasu spędzają razem poza choreografiami. Gdy emocje po odcinkach opadły, a Natsu i Wojciech Kucina odpadli z "Tańca z Gwiazdami" pojawiły się spekulacje na temat ich relacji.

Teraz fani pary otrzymali to, na co czekali. Natsu oficjalnie ogłosiła swój związek z Wojtkiem Kuciną. W ich wspólnej publikacji pojawiła się seria kadrów i wideo z Kuciną, a opis został sformułowany w żartobnym tonie, ale wprost sugeruje, że influencerka ma chłopaka. Para zamiast robić medialny spektakl, pokazała kilka osobistych momentów i postawili kropkę, ogłaszając swój związek.

Internauci reagują na związek Natsu i Wojciecha Kuciny

Fani influencerki i tancerza, którzy od początku kibicowali im w "Tańcu z Gwiazdami" teraz trzymają kciuki za ich relację. Już wiadomo, że para razem spędziła wielkanocny weekend i wygląda na to, że doskonale się razem bawią. Ich najnowsze, wspólne zdjęcia nie pozostawiają już wątpliwości, że są parą, a internauci życzą im dużo szczęścia, podkreślając, że Natsu zamiast kryształowej kuli w programie znalazła miłość:

Szczęścia - życzy parze Jeleniewska

A mówiłem że to moja ulubiona para - napisał Bart Pniewski

Słodziaki!! 😍 Dużo szczęścia!!

Może nie wygrałaś krysztalowej kuli ale coś innego ❤️

Co więcej, internauci podkreślają, że "Taniec z Gwiazdami" łączy ludzi w pary lepiej niż popularne aplikacje randkowe.

Jak zwykle Taniec z gwiazdami łączy

@tanieczgwiazdami statystyki w dobieraniu macie lepsze niż @tinder

związek Natsu i Wojciecha Kuciny fot. Instagram @natalia.karczmarczyk