Niestety w minioną niedzielę odbył się ostatni występ Natsu w "Tańcu z Gwiazdami" w wyścigu po "Kryształową Kulę". W piątym odcinku z programem pożegnały aż dwie pary. Byli to: Natalia Karczmarczyk i Wojciech Kucina a także Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba. To jednak nie koniec emocji, ponieważ wciąż zagrożone są dwie pary. O pozostanie w programie już na początku 6. odcinka będą walczyć Izabella Miko i Kamil Nożyński.

Jak koniec przygody Natsu w "Tańcu z Gwiazdami" oraz jej odczucia związane z programem skomentował Tomasz Wygoda?

Tomasz Wygoda o odpadnięciu Natsu z "Tańca z Gwiazdami"

O tym, co wydarzyło się w ostatnim odcinku rozmawialiśmy z Tomaszem Wygodą. Juror "Tańca z Gwiazdami" skomentował odpadnięcie Natsu z "Tańca z Gwiazdami". Influencerka nie ukrywała, że była surowo oceniana, jak na jej słowa odpowiedział Tomasz Wygoda?

Hip hop wcale nie jest prostą sprawą. Trzy odcinki do tyłu mówiliśmy, żeby ona się wzmocniła i pracowała centrum i ona pracowała na to, żeby się umocnić, a jak chcemy to szybko zrobić to trochę twardniejemy, żeby trzymać pion i stać prosto na nogach. A teraz jej mówimy, że musisz być całkowicie miękka (...) i ona miała dużo tych ostrych zatrzymań i nie było tej miękkości. Ale za tym idzie doświadczenie. Trafił na nią taki taniec, nie wszystkim się udawały też tańce. Ja nie wiem, czy w tym jest jakaś złośliwość. To jest różnorodność, jaka się pojawia. Dzisiaj Natsu nie miała najlepszego hip hopu.

Dodał jednak, że wcale nie wypadła najgorzej pośród innych uczestników.

