Natalia Sadowska, znana w sieci jako Natalisa wzięła udział w trzecim sezonie „Królowej przetrwania”, który jest emitowany na antenie głównej TVN. To już kolejna influencerka, która ma szansę, aby poznała ją również część widowni telewizyjnej, podobnie, jak było to w przypadku Natalii Karczmarczyk. Czy to dopiero początek kariery telewizyjnej Natalii Sadowskiej i pójdzie dalej w ślady Natsu? Wszystko zdradziła przed nasza kamerą.

Natalisa w "Królowej przetrwania"

Natalia Sadowska została jedną z uczestniczek 3. odsłony programu "Królowa przetrwania". Influencerka w odważnym wyznaniu powoli ujawnia kulisy programu i nie ukrywa, że nie było łatwo, tym bardziej, że w dżungli znalazło się aż dwanaście kobiet o bardzo silnych charakterach, a to oznacza, że konflikty i spięcia stały się ich codziennością. Widzowie już są ciekawi pierwszych dram w "Królowej przetrwania".

Natalisa przyznaje, że napięcia i konflikty są wpisane w ten format programu, szczególnie gdy rywalizuje ze sobą grupa osób o wyrazistych osobowościach. Co ciekawe poprzednią edycję wygrała influencerka, Natsu. Czyżby Natalisa też miała spore szanse?

Natalia Sadowska weźmie udział w "Tańcu z Gwiazdami"?

Udział w programie "Królowa przetrwania" otwiera przed celebrytkami kolejne drzwi. Natsu otrzymała propozycję udziału w "Tańću z Gwiazdami" i w wiosennej edycji mamy szansę oglądać jej taneczne popisy, a czy Natalisa również chciałby pójść tą drogą?

Spodobała mi się ta telewizja. Myślę, że ludzie będą spragnieni mojej osoby skromnej. Ja bym bardzo chciała wystąpić w 'Tańcu z Gwiazdami'. - przyznała Natalisa

