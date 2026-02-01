Natalia z "Hotelu Paradise" ujawnia co ją łączy z Milanem: "Rozmawia z moim tatą, moimi rodzicami"
Życie uczuciowe w programie nie było łaskawe zarówno dla Natalii, jak i Milana z 11. edycji "Hotelu Paradise". Choć oboje byli nastawieni na znalezienie bratniej duszy, z show wyszli jako single. Jak teraz wygląda ich codzienność? Tylko u nas Natalia zdradziła prawdę.
Zarówno Natalia, jak i Milan zostali okrzyknięci jednymi z najbardziej kontrowersyjnych postaci 11. edycji "Hotelu Paradise". Oboje bowiem mówili wprost co myślą, nie bawili się w pozorną grę konwenansów i robili wszystko, by zawalczyć o swoje. Co więcej, w show tworzyli duety z licznymi partnerami, aż ostatecznie opuścili rajski hotel jako single. Czy poza rajem połączyło ich coś więcej?
Natalia z "Hotelu Paradise" wprost o Milanie
W "Hotelu Paradise" Natalia tworzyła parę m.in. z Kubą, Stasiem, czy Andrzejem, jednak tuż przed finałem dążyła do sparowania się z Milanem, przez co spadła na nią fala krytyki. Magda z "Hotelu Paradise" wprost nazwała Natalię nieszczerą, a widzowie show niedowierzali w to, że blond piękność skłoniła się ku miłośnikowi tatuaży. Jak sama wtedy podkreślała, to właśnie przy Milanie czuła się wyjątkowo swobodnie, a przyjacielska relacja, oparta na otwartości i szczerości jest dla niej podstawą do budowania głębszych, także romantycznych uczuć. Jak już wiemy, to jednak u boku Magdy Milan zaszedł aż do wielkiego finału 11. edycji "Hotelu Paradise", który ostatecznie wygrali Agata i Kuba.
Po programie Milan i Magda oficjalnie potwierdzili, że nie łączy ich nic więcej poza przyjaźnią. Czy to właśnie u boku Natalii znalazł miłość?
Milan mi się bardzo podoba
Natalia z "Hotelu Paradise" szczerze o relacji z Milanem po programie
Jak podkreśliła była mieszkanka "Hotelu Paradise", po wyłączeniu kamer, jest w stałym kontakcie z Milanem. Co więcej, chłopak poznał już jej rodziców.
Mamy bardzo dobry kontakt, też Milan rozmawia z moim tatą, z moimi rodzicami
Natalię i Milana łączy dozgonna przyjaźń, a może coś więcej? Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Natalia z "Hotelu Paradise".
