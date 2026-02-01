Zarówno Natalia, jak i Milan zostali okrzyknięci jednymi z najbardziej kontrowersyjnych postaci 11. edycji "Hotelu Paradise". Oboje bowiem mówili wprost co myślą, nie bawili się w pozorną grę konwenansów i robili wszystko, by zawalczyć o swoje. Co więcej, w show tworzyli duety z licznymi partnerami, aż ostatecznie opuścili rajski hotel jako single. Czy poza rajem połączyło ich coś więcej?

Natalia z "Hotelu Paradise" wprost o Milanie

W "Hotelu Paradise" Natalia tworzyła parę m.in. z Kubą, Stasiem, czy Andrzejem, jednak tuż przed finałem dążyła do sparowania się z Milanem, przez co spadła na nią fala krytyki. Magda z "Hotelu Paradise" wprost nazwała Natalię nieszczerą, a widzowie show niedowierzali w to, że blond piękność skłoniła się ku miłośnikowi tatuaży. Jak sama wtedy podkreślała, to właśnie przy Milanie czuła się wyjątkowo swobodnie, a przyjacielska relacja, oparta na otwartości i szczerości jest dla niej podstawą do budowania głębszych, także romantycznych uczuć. Jak już wiemy, to jednak u boku Magdy Milan zaszedł aż do wielkiego finału 11. edycji "Hotelu Paradise", który ostatecznie wygrali Agata i Kuba.

Po programie Milan i Magda oficjalnie potwierdzili, że nie łączy ich nic więcej poza przyjaźnią. Czy to właśnie u boku Natalii znalazł miłość?

Milan mi się bardzo podoba - przyznała wprost w rozmowie z naszą reporterką Natalia z ''Hotelu Paradise''.

Natalia z "Hotelu Paradise" szczerze o relacji z Milanem po programie

Jak podkreśliła była mieszkanka "Hotelu Paradise", po wyłączeniu kamer, jest w stałym kontakcie z Milanem. Co więcej, chłopak poznał już jej rodziców.

Mamy bardzo dobry kontakt, też Milan rozmawia z moim tatą, z moimi rodzicami - przyznała w rozmowie z Party.pl.

Natalię i Milana łączy dozgonna przyjaźń, a może coś więcej? Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Natalia z "Hotelu Paradise".

