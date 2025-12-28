Magda Niestój wzięła udział w jedenastym sezonie popularnego programu randkowego "Hotel Paradise". Była uczestniczka show opowiedziała nam, jaki ma kontakt z pozostałymi hotelowiczami. Czy utrzymuje kontakt z Natalią i co uważa o jej zachowaniu w programie? Posłuchajcie koniecznie.

Magda z "Hotelu Paradise" szczerze o Natalii

Natalia Jaworska sporo namieszała w jedenastej edycji "Hotelu Paradise". Pozostali uczestnicy programu mogli się mocno zdziwić, obserwując jej zachowanie na ekranie i słuchając setek z jej wypowiedziami. Wielu z nich zarzuca jej brak szczerości, manipulacje i granie nie fair w stosunku do innych hotelowiczów. W związku z kontrowersyjnym zachowaniem Natalii w "Hotelu Paradise", nie wszyscy zdecydowali się utrzymywać z nią kontakt po emisji programu. Jak było w przypadku Magdy?

No wiadomo, że z Natalią jest najmniejszy ten kontakt, ale ja nie jestem na nią zła czy coś takiego. Jest moją znajomą z hotelu, nie jest jakąś koleżanką, przyjaciółką tym bardziej nie stwierdziła Magda.

Czy Magda podtrzymuje swoje zdanie, że Natalia jest fałszywa?

Jeśli chodzi o życie realne, takie na co dzień... W hotelu na pewno była. Jeżeli chodzi o życie realne to nie jest szczerą osobą moim zdaniem i nie jest taką godną zaufania, jednak swoich sekretów bym jej nie powiedziała podsumowała.

Całość rozmowy dostępna jest w naszym wideo.

